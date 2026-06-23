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Airbus inspecionará 16 aeronaves A380 por possíveis fissuras nas asas

Desses 16 aviões, 15 são operados pela Emirates e um pela Qantas, informou um porta-voz da Airbus

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O fabricante determinará, em conjunto com a Easa, se será necessário realizar reparos, acrescentou o porta-voz da AirbusO fabricante determinará, em conjunto com a Easa, se será necessário realizar reparos, acrescentou o porta-voz da Airbus - Foto: ERIC PIERMONT / AFP

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa) determinou a inspeção de 16 aeronaves Airbus A380, sendo que cinco delas deverão ser verificadas com urgência, após a descoberta de fissuras na estrutura das asas de uma aeronave, confirmou nesta terça-feira (23) a Airbus.

Desses 16 aviões, 15 são operados pela Emirates e um pela Qantas, informou um porta-voz da Airbus.

Cinco aeronaves da Emirates deverão ser inspecionadas imediatamente a partir de quarta-feira e antes de realizarem seu próximo voo.

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A Emirates, com sede em Dubai, é a maior cliente da Airbus para o modelo A380, possuindo uma frota de mais de uma centena desses aviões de longo alcance.

Foram detectadas fissuras em uma aeronave "que podem comprometer a integridade estrutural da asa" durante as inspeções determinadas pela Easa em dezembro de 2025, informou o fabricante europeu.

Todos os A380 "com o mesmo histórico" de produção foram identificados, e a Airbus realizará inspeções imediatas em cinco dessas aeronaves.

O fabricante determinará, em conjunto com a Easa, se será necessário realizar reparos, acrescentou o porta-voz da Airbus.

As outras onze aeronaves poderão ser inspecionadas posteriormente, mas deverão passar pela verificação antes de completarem seu décimo terceiro voo.

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