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Aviação Airbus reporta notícias sobre acidente de voo Rio-París em 2009 Advogado da Airbus, Simon Ndiaye, criticou a notícia, afirmando que ela "responde a considerações que nada têm a ver com justiça, direito ou segurança"

A fabricante europeia Airbus irá, nesta quinta-feira (21), da sua denúncia, juntamente com a Air France, por homicídio culposo no acidente do voo Rio-Paris em 2009, um caso que as partes civis terminam encerradas.

O advogado da Airbus, Simon Ndiaye, criticou a notícia, afirmando que ela "responde a considerações que nada têm a ver com justiça, direito ou segurança".

Enquanto isso, as famílias das 228 vítimas do acidente aéreo afirmaram que esta decisão “condena, pela primeira vez, empresas aeroespaciais multinacionais e coloca a segurança acima de qualquer outra consideração econômica”, comemorou Danièle Lamy, presidente da associação ‘Entraide et Solidarité AF 447’.

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