Aviação
Airbus reporta notícias sobre acidente de voo Rio-París em 2009
Advogado da Airbus, Simon Ndiaye, criticou a notícia, afirmando que ela "responde a considerações que nada têm a ver com justiça, direito ou segurança"
Imagem, divulgada em 8 de junho de 2009 pela Marinha do Brasil, mostra mergulhadores recuperando uma grande parte do leme da aeronave A330 da Air France que caiu em pleno voo sobre o Oceano Atlântico em 1º de junho. - Foto: Marinha Brasileira / Divulgação / AFP
A fabricante europeia Airbus irá, nesta quinta-feira (21), da sua denúncia, juntamente com a Air France, por homicídio culposo no acidente do voo Rio-Paris em 2009, um caso que as partes civis terminam encerradas.
O advogado da Airbus, Simon Ndiaye, criticou a notícia, afirmando que ela "responde a considerações que nada têm a ver com justiça, direito ou segurança".
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Enquanto isso, as famílias das 228 vítimas do acidente aéreo afirmaram que esta decisão “condena, pela primeira vez, empresas aeroespaciais multinacionais e coloca a segurança acima de qualquer outra consideração econômica”, comemorou Danièle Lamy, presidente da associação ‘Entraide et Solidarité AF 447’.