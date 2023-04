Airfryer: conheça os mitos e verdades sobre o uso da queridinha da cozinha

A- A+

Com o aumento do interesse por uma alimentação mais saudável e prática, o uso da airfryer tem se popularizado cada vez mais. Além disso, a fritadeira também oferece outros benefícios, como praticidade e economia de tempo e espaço na cozinha.

O aparelho está cada vez mais presente na cozinha dos brasileiros e oferece uma opção mais saudável para quem deseja consumir alimentos fritos, sem abrir mão do sabor e da textura crocante. Com a utilização de ar quente, é possível obter resultados similares aos das frituras tradicionais, mas com menos óleo e gordura.

Além disso, a fritadeira elétrica é capaz de preparar uma grande variedade de alimentos, desde carnes, legumes e batatas fritas até sobremesas. E, ao incluir alguns acessórios como tapete de silicone para airfryer ou forminhas descartáveis de papel manteiga, facilita não só o cozimento, como também a limpeza e manutenção sem comprometer o sabor ou a qualidade.

Se você ainda tem dúvidas quanto ao uso desse equipamento e seus benefícios, listamos a seguir cinco mitos e suas respectivas verdades. Confira:

Mito 1: A airfryer é uma fritadeira e, portanto, prejudicial à saúde

Verdade: Ela utiliza ar quente para cozinhar os alimentos, o que significa que não é necessário adicionar óleo ou gordura. Dessa forma, é possível preparar refeições mais saudáveis, com menos calorias e gorduras, se comparadas às frituras tradicionais.

Mito 2: A airfryer não consegue preparar alimentos crocantes e saborosos

Verdade: Com a fritadeira elétrica é possível preparar alimentos crocantes e saborosos, desde que sejam seguidas as orientações de tempo e temperatura indicadas nas receitas. Além disso, é possível adicionar temperos e ervas para realçar o sabor dos alimentos.

Mito 3: A airfryer é difícil de limpar

Verdade: A limpeza é simples e fácil. A maioria das peças é removível e pode ser lavada na pia ou na lava-louças. É importante seguir as instruções do fabricante para garantir uma limpeza eficiente e durabilidade do aparelho.

Mito 4: A airfryer é cara e não vale o investimento

Verdade: Embora o preço da airfryer possa ser um pouco mais alto do que o de uma fritadeira tradicional, é importante considerar os benefícios a longo prazo. Além de proporcionar refeições mais saudáveis, ela é durável e pode ser utilizada por muitos anos, o que pode representar uma economia em relação à compra frequente de óleo para fritura.

Mito 5: A airfryer é apenas para fritar alimentos

Verdade: Embora seja conhecida por sua capacidade de fritar alimentos sem óleo, ela também pode ser utilizada para preparar uma grande variedade de alimentos, como assados, grelhados, legumes e até mesmo sobremesas. É possível encontrar uma infinidade de receitas para a airfryer na internet e explorar toda a sua versatilidade na cozinha.

