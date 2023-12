A- A+

UCRÂNIA Ajuda à Ucrânia se esgotará no fim do ano, alerta a Casa Branca A Ucrânia tem pressionado por mais ajuda externa, à medida que as forças russas intensificam os ataques

A diretora de Orçamento da Casa Branca alertou, nesta segunda-feira (4), ao Congresso dos Estados Unidos que não chegar a um acordo sobre novos fundos para a Ucrânia antes do fim do ano "enfraqueceria" Kiev no campo de batalha.

Em uma carta ao presidente da Câmara de Representantes, a diretora do Gabinete de Gestão e Orçamento, Shalanda Young, disse que o tempo está se esgotando rápido para apoiar a luta da Ucrânia contra a invasão russa.

"Quero ser clara: sem ação do Congresso, até o final do ano ficaremos sem recursos para adquirir mais armas e equipamento para a Ucrânia", escreveu Young. "Cortar o fluxo de armas e equipamentos americanos afundará a Ucrânia no campo de batalha", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso em outubro que aprovasse 106 bilhões de dólares (521 bilhões de reais na cotação atual) em financiamento para a segurança nacional, incluindo apoio à Ucrânia e à guerra de Israel contra o Hamas.

Mas o Congresso está paralisado há meses devido às disputas internas republicanas, e os legisladores da extrema direita se opõem particularmente a qualquer ajuda adicional a Kiev à medida que a guerra se arrasta.

O novo presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, um aliado pouco conhecido do ex-presidente Donald Trump, assumiu o cargo em outubro, depois que seu antecessor, Kevin McCarthy, foi deposto por legisladores da extrema direita.

Sob o mandato de Johnson, o Congresso evitou por pouco uma paralisação do governo durante o feriado de Ação de Graças, em novembro, mas o acordo para manter as luzes acesas até meados de janeiro deixou de fora a ajuda aos principais aliados dos EUA.

A carta da diretora de Orçamento da Casa Branca afirma que janeiro será tarde demais e os fundos para a Ucrânia já estarão esgotados. "Não existe nenhum fundo mágico disponível para lidar com este momento. Estamos sem dinheiro... e quase sem tempo", alertou Young.

Na sua opinião, a incapacidade de chegar a um acordo sobre mais financiamento não só põe em risco as conquistas da Ucrânia até hoje, mas aumenta as chances de vitórias militares russas. "Este não é o problema do próximo ano. A hora de ajudar uma Ucrânia democrática a combater a agressão russa é agora. É hora de o Congresso agir", escreveu.

A Ucrânia tem pressionado por mais ajuda externa, à medida que as forças russas intensificam os ataques no leste depois de deter a contraofensiva de Kiev.

À medida que a guerra entra no seu terceiro inverno (hemisfério norte), a linha da frente permaneceu praticamente estática durante o último ano, apesar de um reforço maciço das forças ucranianas com equipamento militar ocidental nos meses de calor.

Veja também

MUNDO Aeroporto alagado e aulas suspensas: ciclone Michaung deixa rastro de destruição na Índia