operação Akira, cadela dos Bombeiros que ajudará a achar foragidos de Mossoró, tem diferentes certificados Um dos reconhecimentos é o Nível I do Mantrailing, técnica que consiste na busca individualizada de uma vítima a partir de itens com o seu odor, como roupas e utensílios

Akira, cadela de resgate do Corpo de Bombeiros, embarcou nesta segunda-feira (11) para uma força-tarefa do Governo Federal para ajudar nas buscas de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) no dia 14 de fevereiro.

O animal tem diferentes certificações, entre elas o Nível I do Mantrailing, técnica que consiste na busca individualizada de uma vítima a partir de itens com o seu odor, como roupas e utensílios, e o Certificado Nacional de Resgate.

O animal, da raça Bloodhound, é conhecido pelo olfato apurado. Um dos resgates recentes de que Akira participou aconteceu em agosto em 2023, quando uma pessoa de 85 anos com Mal de Alzheimer foi encontrada numa região de mata perto da Cachoeira da Macumba, em Itaipava.

Em 2020, ela atuou nas buscas de um jovem de 20 anos que tinha se perdido no Parque Estadual dos Três Picos, em Teresópolis, na Região Serrana.

Com Akira, para a nova missão do Governo Federal, também foram enviados três militares do canil. O pedido de ajuda foi do Governo do Estado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A previsão é de que as buscas durem 12 dias.

"O canil do Corpo de Bombeiros do Rio é uma referência no país. Nossos cães são preparados para atuar em diferentes ambientes, climas e terrenos. São verdadeiros heróis de quatro patas e vão cumprir com maestria essa missão" disse o governador Cláudio Castro.

