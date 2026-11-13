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ESTADOS UNIDOS Al Gore critica poder de veto 'insano' da Arábia Saudita em negociações climáticas Em entrevista à AFP à margem da COP31, na Turquia, Gore defendeu substituir o sistema de decisões por consenso por um modelo de maioria qualificada

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore considera "literalmente insano" que países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, possam bloquear a ação global contra as mudanças climáticas e pediu uma ampla reforma das negociações da ONU.

Em entrevista à AFP à margem da COP31, na Turquia, Gore defendeu substituir o sistema de decisões por consenso por um modelo de maioria qualificada.

A Arábia Saudita e outros países produtores de combustíveis fósseis, como Rússia e Índia, são acusados de utilizar seu poder de veto de fato para impedir posições mais firmes sobre petróleo, gás e carvão.

"A ideia de que um único país, como a Arábia Saudita, possa bloquear qualquer medida que o mundo inteiro queira adotar é literalmente insana. Estamos diante da ameaça mais grave ao futuro da humanidade que já enfrentamos", afirmou Gore na quinta-feira (12).

O vencedor do Nobel da Paz também acusou a Arábia Saudita de tentar "sabotar" o trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). O governo saudita não respondeu imediatamente à AFP.

Encorajados por Trump

Na COP28, em Dubai, em 2023, quase 200 países concordaram pela primeira vez em abandonar gradualmente os combustíveis fósseis, principal causa das mudanças climáticas.

No entanto, os Estados Unidos deixaram as negociações climáticas da ONU e se retiraram do Acordo de Paris após o retorno de Donald Trump ao poder, em 2025.

"A mudança de postura adotada por Donald Trump encoraja os grandes poluidores do mundo inteiro", afirmou Gore.





A COP30, realizada no Brasil no ano passado, terminou sem nenhuma menção explícita aos combustíveis fósseis no acordo final. Alguns países responsabilizaram a Arábia Saudita, a Rússia e a Índia.

Embora a transição para o abandono desses combustíveis não tenha sido mencionada nas decisões das COPs desde Dubai, "também não foi eliminada", destacou Gore.

"Espero que haja um reconhecimento cada vez maior de que a crise climática é uma crise dos combustíveis fósseis", acrescentou.

Gore também apoiou a iniciativa da Turquia de promover a eletrificação dos transportes, dos edifícios e da indústria, mas defendeu que seja acompanhada da exigência de utilizar o máximo possível de energia limpa.

Ausência dos EUA: 'faca de dois gumes'

Apesar da ausência do governo americano na COP31 e do desmonte de políticas climáticas, Gore se mostrou otimista após a derrota dos republicanos nas eleições legislativas de meio de mandato.

Embora Trump permaneça no cargo por mais dois anos, o ex-vice-presidente acredita que ele sofrerá pressão para aceitar medidas populares, como o restabelecimento de incentivos fiscais para veículos elétricos.

Uma delegação de parlamentares democratas deve participar da COP31 neste fim de semana, embora Gore tenha minimizado sua possível influência nas negociações.

"Acredito que haja um lado positivo e outro negativo no fato de alguns integrantes do governo Trump não estarem aqui para interferir pessoalmente nas negociações", afirmou.

"Mas já é ruim o suficiente que eles tenham tentado bloquear as ações climáticas em todas as oportunidades."

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