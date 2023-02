A- A+

Recife Alagamento interdita Túnel Felipe Camarão, no Jordão Túnel foi fechado na tarde de quinta-feira (9)

Devido a um grande ponto de alagamento, o Túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, permanece interditado na manhã desta sexta-feira (10). O acúmulo de água foi causado pelo temporal que caiu na capital pernambucana, na quinta-feira (9).

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), o túnel foi bloqueado ainda na tarde de quinta-feira (9), às 16h, "para garantir a segurança viária das pessoas".

O túnel tem jurisprudência estadual e está sob responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE). O órgão não respondeu à tentativa de contato da Folha de Pernambuco.

O túnel costuma alagar e ser interditado em dias de chuva. Em agosto do ano passado, uma idosa morreu ao tentar atravessar o túnel, que se encontrava alagado após as chuvas. O local estava interditado devido aos pontos de alagamento, mas as sinalizações haviam sido retiradas.





