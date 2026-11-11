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Alagamentos atingiram 49,5% dos municípios brasileiros em 2025, afirma IBGE

Levantamento evidencia uma expansão expressiva desse tipo de evento nos últimos cinco anos

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Pontos de alagamentos na Av Mascarenhas de Moraes, ImbiribeiraPontos de alagamentos na Av Mascarenhas de Moraes, Imbiribeira - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Um total de 2.760 municípios brasileiros, o equivalente a 49,5% das cidades do País, foram atingidos por alagamentos em 2025. Os dados constam da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11.

O levantamento evidencia uma expansão expressiva desse tipo de evento nos últimos cinco anos. Em 2020, os alagamentos afetaram 1.958 localidades (35,8%), o que representa um acréscimo de 802 municípios atingidos em cinco anos e uma alta relativa de 41,0% no número de cidades afetadas entre 2020 e 2025.

A Região Sul registrou o crescimento mais expressivo do Brasil na proporção de cidades atingidas por alagamentos entre 2020 e 2025, saltando de 38,0% (452 municípios) para 59,9% (714 municípios).

O IBGE atribuiu o aumento à maior frequência de eventos climáticos extremos no período, combinada com características de ocupação do solo e infraestruturas de drenagem ineficientes ou obsoletas que tornaram as cidades da região mais vulneráveis.

O levantamento destaca as enchentes do Rio Grande do Sul, entre abril e maio de 2024, como um ponto determinante para esse cenário. O desastre atingiu 459 municípios (92,4% do Estado), registrando ocorrência direta de alagamentos em 336 cidades e de inundações em 316 localidades.

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O Rio Grande do Sul liderou o ranking nacional na ocorrência de enxurradas ou inundações bruscas, com 82,9% dos seus municípios afetados, o que corresponde a 412 cidades em 2025. Em segundo lugar, o Acre registrou 77,3% dos municípios atingidos. Santa Catarina foi o terceiro Estado mais afetado, com 75,3% das municipalidades afetadas por enchentes.

A pesquisa também mapeou os municípios atingidos por escorregamentos ou deslizamentos e constatou que a proporção passou de 17,1% (935) em 2020 para 25,2% (1.404) em 2025.

Capacidade de resposta insuficiente
Apesar de mais da metade das prefeituras contar com mapeamento de áreas de risco de enchente ou inundação (52,2%), apenas 8,5% dos municípios possuem projetos de engenharia voltados para o problema e somente 14,9% contam com sistemas de alerta antecipado. Além disso, 38,7% dispõe de planos de contingência específicos.

No campo institucional, a cobertura é liderada pela Defesa Civil municipal, presente em 4.384 cidades (78,7%), enquanto 1.212 municípios dispõem de unidades do Corpo de Bombeiros.

Por outro lado, 14,7% dos municípios do país carecem de uma estrutura mínima de proteção civil e 639 municipalidades (11,5%) declararam não possuir nenhum mecanismo de resposta dessa natureza.

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