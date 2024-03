Alagoano de 36 anos é preso em Xexéu, na Mata Sul, suspeito de estuprar duas crianças

A- A+

Um alagoano de 36 anos foi preso em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, suspeito de estuprar duas crianças. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso se preparava para fugir para a região Norte do Brasil.



Contra o homem, identificado como Flávio José da Silva, havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Água Preta, em 26 de fevereiro deste ano.



A prisão por estupro de vulnerável ocorreu nessa quinta-feira (29), na rua José Gouveia, no Distrito de Campos Frios. As crianças vítimas do crime não tiveram as idades divulgadas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, após a autuação, o homem foi encaminhado para a 83ª Delegacia de Xexéu, ficando à disposição da Justiça.

