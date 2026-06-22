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LUTO Alan Greenspan, ex-presidente do Fed, morre aos 100 anos Greenspan em decorrência de complicações decorrentes da doença de Parkinson

Alan Greenspan, ex-presidente do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, morreu nesta segunda-feira. aos 100 anos. Ele faleceu em sua casa, informou a NBC News, citando sua esposa, Andrea Mitchell, principal correspondente da emissora em Washington e correspondente-chefe de assuntos internacionais. A causa da morte foram complicações decorrentes da doença de Parkinson.

Os 18 anos de Alan Greenspan à frente Fed, de 1987 até sua aposentadoria no início de 2006, foram marcados por um boom do mercado de ações e baixos níveis de desemprego. Greenspan era visto como o maestro que mantinha a economia funcionando em plena harmonia.

Sua reputação foi posteriormente abalada, no entanto, pela crise financeira que eclodiu em 2008 e cujas sementes muitos dizem que foram lançadas na sua gestão.

Greenspan “esteve entre os primeiros a reconhecer o impacto da tecnologia no aumento da produtividade dos Estados Unidos, permitindo que a economia crescesse mais rapidamente do que imaginávamos sem gerar inflação”, lembra Roger Ferguson, que foi vice-presidente do Fed de 1999 a 2006.

Usando seus característicos óculos, o presidente do Fed tornou-se um ícone das finanças globais graças a discursos televisionados e depoimentos ao Congresso que frequentemente movimentavam os mercados

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