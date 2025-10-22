louvre
Alarmes do Louvre funcionaram durante o roubo, garante presidente do museu
Foram levadas oito joias
A janela do Museu do Louvre é vista com os vidros cobertos após os ladrões os quebrarem para entrar e roubar joias de valor inestimável. - Foto: Dimitar Dilkoff / AFP
A presidente do Louvre, Laurence des Cars, garantiu nesta quarta-feira (22) que o sistema de alarmes funcionou durante o roubo ao museu, no qual foram levadas oito joias, perante uma comissão no Senado.
Ao ser questionada se os alarmes funcionaram no momento do roubo, De Cars respondeu: "absolutamente". Também solicitou a instalação de uma "delegacia de polícia" dentro do museu.