MUNDO Alaska Air, dona de avião que perdeu porta no ar, encontra parafusos soltos em 'vários' jatos Boeing 'Estou com raiva", diz CEO da companhia sobre os problemas no 737 Max 9

A Alaska Air encontrou parafusos soltos em “vários” de seus Boeing 737 Max 9 depois que um painel de uma porta de emergência se desprendeu da fuselagem de um dos aviões no início deste mês, disse o CEO da aérea em entrevista à NBC.

O acidente gerou algumas “conversas muito duras e francas” com a Boeing sobre as operações da fabricante de aviões, disse o CEO do Alaska, Ben Minicucci, na entrevista.

“Eu estou com raiva. Estou mais do que frustrado e desapontado”, disse ele. “Minha pergunta à Boeing é o que eles farão para melhorar seus programas de qualidade internamente?”

Os reguladores de segurança dos EUA ordenaram que todos os aviões Max 9 permanecessem em terra após o incidente de 5 de janeiro, que deixou um buraco na lateral de um jato e forçou um pouso de emergência. Ninguém ficou gravemente ferido. Minicucci disse que havia um “anjo da guarda” no voo.

A qualidade de fabricação da Boeing enfrenta um escrutínio profundo por parte dos reguladores, dos clientes e da própria fabricante de aviões após o incidente. A Alaska e a United, outra grande operadora do modelo Max, realizaram inspeções em algumas aeronaves, aguardando deliberações finais da Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA e da Boeing antes que os aviões possam voar novamente.

Os comentários de Minicucci seguem reportagem da Bloomberg que informou que o CEO da United, Scott Kirby, expressou suas frustrações com a administração da Boeing a colegas.

O que diz a Boeing

A Boeing “lamenta profundamente a perturbação significativa” para clientes, funcionários e passageiros das companhias aéreas, disse a fabricante de aviões em comunicado. “Estamos tomando medidas em um plano abrangente para trazer esses aviões de volta ao serviço com segurança e para melhorar nosso desempenho de qualidade e entrega.”

As inspeções levam cerca de 10 horas por porta, disse Minicucci. Assim que a FAA emitir um parecer final, serão necessários vários dias para concluir as inspeções e começar a pilotar os aviões, disse ele. A Boeing também disse que ajudará os operadores do Max 9 a resolver qualquer problema identificado durante as inspeções.

O CEO da Boeing, Dave Calhoun, tem encontros marcados com senadores em Washington esta semana, segundo pessoas familiarizadas com as reuniões, previstas para quarta e quinta-feira.

