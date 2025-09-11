Qui, 11 de Setembro

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Albânia nomeia ministra gerada por IA, a primeira do mundo

A ministra será responsável por todas as decisões sobre as licitações de contratação pública para garantir que estejam "100% livres de corrupção"

Diella, que significa "sol" em albanês, primeira ministra gerada por IA. Diella, que significa "sol" em albanês, primeira ministra gerada por IA. - Foto: Reprodução/X

O primeiro-ministro albanês, o socialista Edi Rama, anunciou, nesta quinta-feira (11), a nomeação de uma ministra gerada por inteligência artificial (IA), uma novidade em nível mundial.

O nome da funcionária é Diella, que significa "sol" em albanês, explicou o chefe de governo ao apresentar seu novo gabinete em uma reunião de seu partido, que obteve ampla vitória nas eleições parlamentares de maio.

"Diella é o primeiro membro [do governo] que não está fisicamente presente, mas foi criado virtualmente por inteligência artificial", afirmou Rama.

Segundo o premiê, a ministra será responsável por todas as decisões sobre as licitações de contratação pública para garantir que estejam "100% livres de corrupção" e que todos os financiamentos públicos submetidos a esse procedimento sejam "perfeitamente transparentes".

Seu dever será avaliar as licitações e ela terá o direito de "contratar talentos de todo o mundo", especificou.

Diella, uma “mulher” vestida com o traje tradicional albanês, foi apresentada em janeiro como uma assistente virtual movida por IA para ajudar as pessoas a utilizarem a plataforma oficial e-Albania, onde podem obter documentos e realizar diversos serviços.

Ela já ajudou a emitir 36.600 documentos digitais e prestou quase 1.000 serviços por meio da plataforma, de acordo com números oficiais.

Rama, que conseguiu um quarto mandato nas eleições de maio, apresentará seu novo gabinete aos legisladores nos próximos dias.

A luta contra a corrupção, especialmente na administração pública, é um critério-chave para a candidatura da Albânia à União Europeia (UE).

O primeiro-ministro albanês espera que seu país, de 2,8 milhões de habitantes, ingresse no bloco europeu até 2030.

