"Alcatraz dos jacarés": Trump inaugura prisão para imigrantes em área cercada por animais selvagens

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará da inauguração oficial nesta terça-feira de um centro de detenção de imigrantes apelidado de "Alcatraz dos jacarés", construído em um pântano da Flórida repleto de répteis. Críticos da dura repressão imigratória do republicano classificaram a ideia como desumana, enquanto manifestantes ambientais se opõem à sua construção em um parque nacional.

Mas a Casa Branca adotou abertamente o apelido, comparando a prisão à antiga Alcatraz, em uma ilha na Baía de São Francisco — que Trump, aliás, também quer reabrir.

— Só há uma estrada que leva à entrada, e a única saída é um voo só de ida. É isolado e cercado por vida selvagem perigosa e terreno implacável — disse a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, na segunda-feira.

A instalação remota, composta por grandes tendas e outras estruturas planejadas, custará ao estado cerca de US$ 450 milhões por ano, mas a Flórida pode solicitar reembolso parcial à Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema) — disse Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS).

O secretário de Justiça da Flórida, James Uthmeier, aliado de Trump que tem defendido a construção do centro de detenção nos Everglades, afirmou que o estado não precisará investir muito em segurança porque a área é cercada por animais selvagens perigosos, incluindo jacarés e pítons. Um porta-voz do procurador-geral informou que os trabalhos no novo centro começaram na manhã de segunda-feira.

O projeto certamente agrada a Trump, que falou repetidamente durante seu primeiro mandato sobre construir um fosso ao longo da fronteira sul cheio de jacarés ou cobras. Enquanto pressionava pela construção de um muro para impedir a entrada de imigrantes, ele pediu que o muro fosse equipado com estacas, arame farpado e tinta preta — para garantir que parecesse o mais intimidador possível.

Desde que reassumiu o cargo este ano, Trump já enviou migrantes para a Base de Guantánamo, símbolo dos piores inimigos dos EUA, e para uma megaprisão em El Salvador.

A instalação nos Everglades faz parte de um esforço mais amplo do governo Trump para mobilizar autoridades locais a fim de aumentar a capacidade de detenção e expandir o número de agentes ao redor do país aptos a prender imigrantes sem documentos. O governo Trump tem enfrentado dificuldades para cumprir suas metas de deportações em massa, em parte por limitações de recursos, e busca todas as maneiras possíveis de aumentar os números.

O objetivo na Flórida é ter 5.000 leitos adicionais, distribuídos entre o novo centro e, possivelmente, outras instalações menores. Ainda não está claro quão rapidamente o novo centro de detenção poderá ser construído. A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmou na segunda-feira que gostaria de mais tempo para avaliar os planos do estado para o terreno.

— Entendo que há a intenção de iniciar as obras no local já na segunda-feira — escreveu ela em carta ao Departamento de Gerenciamento de Emergências da Flórida, que terá a supervisão principal da instalação. — Não houve tempo suficiente para discutir completamente essas questões, e agradecemos sua atenção a essas preocupações, dado o ritmo acelerado do esforço do estado — disse Cava.

Mas McLaughlin, porta-voz do DHS, disse que o objetivo é ter ao menos algumas tendas em funcionamento até julho.

Deportações

O governo Trump está atualmente mantendo cerca de 55 mil imigrantes detidos, um aumento em relação ao final do governo Biden, quando o número era de cerca de 40 mil pessoas sob custódia do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas).

Autoridades de Trump vêm pressionando o Congresso por mais verbas para ampliar a capacidade de detenção ainda mais. Tom Homan, o "czar da fronteira" de Trump, afirmou que o número de leitos disponíveis para detenção vai determinar o número de deportações que o governo poderá realizar neste ano.

— Sob a liderança do presidente Trump, trabalhamos em velocidade máxima para oferecer soluções inovadoras e de baixo custo para cumprir o mandato do povo americano por deportações em massa de imigrantes ilegais criminosos — disse Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, em comunicado.

Defensores dos imigrantes criticaram a medida, dizendo que ela cria uma nova forma de detenção fora do escopo do governo federal. Mark Fleming, diretor associado de litígios federais do National Immigrant Justice Center, disse que isso representa um sistema de detenção independente e sem responsabilidade. Fleming acrescentou que havia diversos problemas com o plano de manter migrantes em tendas em um campo de aviação.

— O fato de que o governo e seus aliados sequer considerem uma instalação temporária tão grande com prazo tão curto, sem plano claro para equipe médica e outros serviços essenciais, no meio do calor do verão da Flórida, demonstra o desprezo frio pela saúde e segurança das pessoas que pretendem aprisionar ali — disse Fleming, acrescentando: — É simplesmente revoltante.

Imigrantes são normalmente mantidos sob custódia do ICE em prisões privadas e cadeias locais, que oferecem espaço mediante pagamento. Mas as autoridades da Flórida estão indo além: construindo um centro de detenção especificamente para imigrantes detidos por autoridades locais em nome do governo federal. O ICE também poderia usar a instalação para manter migrantes detidos em outras partes do país.

— Tenho orgulho de apoiar o presidente Trump e a secretária Noem em sua missão de resolver de uma vez por todas o nosso problema com a imigração ilegal — disse Uthmeier em comunicado. — A ‘Alcatraz dos Jacarés’ e outras instalações da Flórida farão exatamente isso.

O dinheiro da Fema virá de um fundo criado durante o governo Biden para financiar organizações e jurisdições locais que ajudam a abrigar e cuidar de migrantes enquanto passam pelo sistema de tribunais de imigração dos Estados Unidos.

O governo Trump criticou o uso desses recursos por Biden, especialmente os que foram destinados a ajudar a cidade de Nova York a cuidar de imigrantes. No início deste ano, o DHS retirou US$ 80 milhões desses subsídios. A cidade está processando o governo para reaver o dinheiro.

