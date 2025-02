A- A+

Carnaval 2025 Carnaval 2025: Alceu Valença comanda o bloco Bicho Maluco Beleza no Recife, neste domingo (23) Desfile contará com a participação especial de Elba Ramalho, homenageada deste ano pela Prefeitura do Recife, dos jovens talentos Martins, Juba, Madu e muito mais

Usando as cores vibrantes e os elementos do imaginário carnavalesco pernambucano, Alceu Valença leva, pela primeira vez, o seu bloco Bicho Maluco Beleza às ruas do Recife, neste domingo (23), durante o pré-Carnaval da Cidade.

A concentração do bloco acontece a partir das 15h, na rua do Aurora, Centro do Recife, e segue com o cortejo até o Bairro do Recife, também na área central.

O desfile contará com a participação especial de Elba Ramalho, homenageada deste ano pela Prefeitura do Recife, e dos jovens talentos Martins, Juba e Madu. Além disso, a Nação do Maracatu Encanto do Pina, a troça carnavalesca Abanadores do Arruda e os caboclinhos da Tribo Indígena Carijós também farão parte do cortejo.

O Bicho Maluco Beleza celebra a essência do Carnaval pernambucano, apresentando ritmos tradicionais como frevo, maracatu, caboclinho e ciranda.

No repertório, clássicos como Voltei Recife, Bom Demais, Diabo Louro, Maracatu, Ciranda da Rosa Vermelha, as versões frevo de Tropicana e Táxi Lunar, e as sempre aclamadas Anunciação, Girassol, Belle de Jour, entre outras.

O bloco desembarca pela primeira vez na Capital do Carnaval brasileiro, onde Alceu celebra sua conexão com a Cidade.

“Onde vou, levo o Recife comigo, sua música, sua alma e poesia. É como se eu devolvesse em forma de alegria tudo aquilo que a cidade me dá. A saudade sempre me traz de volta pelo braço, desta vez a bordo do Bicho Maluco Beleza”, compartilha o cantor.

Alceu também destaca a magia do Carnaval como uma celebração única da identidade pernambucana.

“O Carnaval é um momento mágico, onde faço questão de evidenciar a força da nossa cultura. É através de seus ritmos que o pernambucano expressa sua diversidade e singularidade. Ninguém se fantasia como o recifense, e quero ver o povo todo fantasiado no desfile do Bicho Maluco Beleza”, convidou.

O Bicho Maluco Beleza foi fundado em Olinda, em 1992, com um estandarte criado pelo artista plástico Bajado. Desde então, tem atraído foliões de todas as partes pelas ladeiras históricas.

Em 2015, o bloco fez sua estreia em São Paulo, levando a energia do Carnaval pernambucano para o coração da cidade e mudando o clima da folia paulistana. Este ano, o evento em São Paulo acontece no dia 22 de fevereiro, véspera do desfile no Recife.

O desfile do Bicho Maluco Beleza é uma realização das produtoras Pipoca, Zeroneutro e Tropicana, com apoio da Prefeitura do Recife e apresentação da Caixa Econômica Federal.

Serviço

Alceu Valença – Bicho Maluco Beleza no Recife

Data: Domingo, 23 de fevereiro

Local: Rua da Aurora – Bairro do Recife

Programação:

15h: Concentração / Início dos cortejos

Nação do Maracatu Encanto do Pina

Abanadores do Arruda

Tribo Indígena Carijós

Alceu Valença

Participações especiais: Elba Ramalho, Juba, Madu, Martins



