CARNAVAL 2023 Alceu Valença, Chico César e Lia de Itamaracá marcarão presença no Carnaval de Olinda Prefeitura da cidade divulgou as atrações dos polos oficiais do Carnaval 2023

A Prefeitura de Olinda divulgou nesta segunda-feira (13) as atrações dos polos oficiais que estarão no Carnaval 2023. Nomes como Alceu Valença, Chico Cesar, Mundo Livre S/A, Bonsucesso Samba Clube, Lia de Itamaracá e Elba Ramalho vão embalar a folia nos quatro dias da folia de Momo. Ao todo, a cidade contará com oito polos multiculturais, espalhados por sete bairros, que devem trazer também manifestações culturais como maracatus e caboclinho.

Com o tema "Olinda: o Carnaval dos Sonhos", a festa terá sua abertura nesta quinta-feira (16), a partir das 18h. Além das atrações musicais, o carnaval da cidade também contará com centenas de agremiações, blocos, troças e cortejos, que dão forma à folia das ruas. Os shows e as apresentações, passarão por palcos montados nos bairros do Carmo, Guadalupe, Varadouro, Alto da Sé, Rio Doce, Cidade Tabajara e Xambá.

Por enquanto, a prefeitura ainda não indicou os dias de cada apresentação, apenas o local e os artistas que devem se apresentar durante o folguedo olindense. Confira as atrações:

Polo Carmo

Foto: Léo Aversa/Divulgação

Elba Ramalho

Alceu Valença

Jorge Aragão

Lenine e Spok Frevo Orquestra

Almério

Eddie

Otto

Mundo Livre S/A

Lia de Itamaracá

Homem da Meia Noite

André dos Clarins

TCM Mulher do Dia

TCM O Menino da Tarde

Familia Salustiano e a Rabeca Encantada

Lu Maciel e Orquestra Henrique Dias

Banda Labaredas

Dany Myler

Conde e a Banda Só Brega

Banda Sentimentos

Rafaela Santos

Priscila Senna

Mágico Rapha Santa Cruz

Mundo Bita

Dona Glorinha do Coco

Rogério Rangel

Claudionor Germano e Nono Germano

Dudu do Acordeon

Ed Carlos

Marrom Brasileiro

Renatto Pires

Quinteto do Frevo

Cordel do Fogo Encantado

Siba

Maciel Salu

Martins

Orquestra de Bolso

Chico Cesar

Academia da Berlinda

Mestra Ana Lucia e raízes do Coco

Orquestra Contemporânea de Olinda

Mombojó com Part. Cannibal

Orquestra de Frevo do Babá com Lú Maciel, Karina Buhr e Fabio Trummer

Marcelo Jeneci

Mestre Ambrósio

Polo Varadouro

Coco de Seu Vira

Tribo de Índio Tupinambá

Tambores D'Saia

Afoxé Povo de Odé

Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado

Bloco Lírico Damas e Valetes

Afoxé Povo de Ogunté

Batá Kossô

Dona Del do Coco

Maracatu Rural Águia de Ouro de Olinda

Afoxé Oxum Pandá

Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda

Afoxé Ará Omim

Afoxé Filhos de Airá

Afoxé Ylê Xambá

Bloco Lírico Eu Quero Mais

Maracatu Nação Tigre

Maracatu Piaba de Ouro

Grupo Artístico Sociocultural Kallinas

Bloco Afro Lamento Negro

Maracatu Nação Camaleão

Anderson do Pife

Grupo Brincante Popular

Maracatu Rural Águia Formosa

Ciranda do Amaro Branco

Afoxé Filhos de Dandalunda

Bateria Sultaki do Samba

Bloco Afro Magé Mole

A Parte Percussiva

Maracatu Infantil Nação Erê

Maracatu Nação Maracambuco

Afoxé Babá Orixalá FunFun

Maracatu Estrela de Ouro de Aliança

Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda

Bloco Afro Ara Ylê

Polo Guadalupe

Banda Volver: Kamila Ataíde/Divulgação

Banda Volver

Sasquat Man

Joanah Flor

Pra Mateus Tocar

Café Preto

Nena Queiroga

Zuza Miranda

Ska Maria Pastora

Gustavo da Lua

Coco de Umbigada

Felipe Muito

Getúlio Cavalcante

Fabiana Pimentinha

Viola Luz

Banda Etnia

Luciano Padilha

Dizmaia

Jota Michiles

Alafin Oyó

Dona Cila do Coco

Bonsucesso Samba Clube

Ganga Barreto

João Marlevou

Edilza Aires e Barbara Aires

Lourenço Gato

Banda Pau e Corda

É De Dende

Coco do Amaro Branco

Márcio Oliveira

Familia Chumbago

Gilú Amaral

Banda Mascates

Carla Alves

NK Cumbia

Sevanne do Cavaco

Banda Magnatas da Beira Mar

Capim Santo

Banda Carranza

Eduardo Rossi

Márcio Rastaman

Via ST

Polo Alto da Sé

Samba Soul Delas

Selma do Samba e Pagode Nascimento

Batuketu

Gerlane Lops

Regra de Três

Carla Rio

Fina Tonelada

Mila Paz

Grupo Sem Compromisso

Dan Gomes

Preto Velho

Patusco

Angélica Criss

Karinna Spinelli

Cris Galvão

Pio a Cor

Chapéu de Três

Bateria Auê

Jorge Riba

Mistura Samba

Pagode do Capital

Reconkista

Grêmio Recreativo Escola de Samba D'breck

Grupo Sassarico

Karametade

Advinha quem é

Gabi do Carmo

As Yabás do Samba

Bateria Explosão

Grupo Sambstar

Grupo Terra

Taiguara Borges

Polo Rio Doce

Aline Reis

Zinho e Paulina

N'zambi

Allejandro Swingado

Eduarda Alves

Banda Inove

Michele Melo

Banda Pinguim

Banda Luminar

Dudu e Forró Sacaninha

Rodrigo Raposo

Silvana Salazar

César Paredão

Neuro Roots

Andre Viana

Washington Paz

Banda Hajamô

Mil Milhas

Bete de Castro

Helton Lima

Banda Camelo

Excesso de Bagagem

Banda Praktá

Cleyton Santana

Nerinho do Frevo

Clara Neves

Ky Pegada

Lenda do Palhaço do Coqueiro

Nádia Maia

Bobo Show

Banda das Estrelas

Marcia Samppayo

Andrezinho

Reis Eletro

Rodrigo Medeiros

Banda Metade

Polo Alafin Oyó

Mestre Galo Preto

Grupo Feminino Toque de Leoa

Família Salustiano

Fábrica do Samba

Afoxé Obá Iroko

Na Pisada do Mestre

Suprema Corte

Nininha do Coco

Nailson Vieira

Afoxé Alafin Oyó

Maracatu Raizes de Pai Adão

Orquestra Baoba de Olinda

Mestre Gervásio do Coco

Lelecão Brasil

Banda Nyamacaré

Caboclo Mestiço

Juninho do Coco

Mestre Zeca do Rolete

Afoxé Omo Oba Dê

Coco do Mestre Juarez

Edún Àrá Sangô

Arnaldo do Coco

Afoxé Filhos de Xangô

Coco Valente

Abulidus

Afoxé Afefe Elegbará

Mestre Edmilson do Coco

Orquestra do Axé

A Cocada

Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

Coco da Liberdade

Positividade Reggae

Marcia Pequeno

Polo Xambá

Nação Xambá com Pai Ivo de Oxum

Grupo Mixidinho da Xambá

Baile de Fantasia Infantil com Orquestra de Frevo

Brincadeira da Laursinha da Xambá

Espetáculo de Frevo

Banho de Espuma

Futebol de Sabão e Bonecos Gigantes

Orquestra de Frevo

Bloco Afro Capoeira PE

Banda Afro Abé Adulofé

Tribo de Índio Tupinambá

Maracatu Rural Dragão Devorador de Igarassu

Afojubá Batuque

Tribo de Índio Tupi Guarani

Afoxé Ylê Xambá

As Yabás do Samba

Ninho Brow

Elys Viana

Katyucia no Frevo e Orquestra Beberibe

Bloco Afro Comigo Ninguém Pode

Arrastão da Bateria Charanga do Bié

Grupo Afro Brasileiro Tambores de Ogum

Grupo de Coco Miudinho da Xambá

Grupo de Coco Raízes de Mãe Biu

Nação do Maracatu Porto Rico

Afoxé Omo Nilê Ogunjá

Bonde Bloco Carnavalesco Lírico

Milla Paz (The Voice Brasil)

Grupo de Coco Raízes

Mestra Célia do Coco

Mestre Ulisses

Grupo Bongar e Yabás da Xambá

Polo Casa da Rebeca

Boi de Carnaval

Caboclinho Ubirajara

Afoxé Alafin Oyó

Maracatu Piaba de Ouro

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Os Caboclinhos dos Coites de Tracunhaém

Caboclinho Indio Brasileiro de Buenos Aires

Caboclinho Indio Tupi Guarani de Buenos Aires

Caboclinho Indio Canide Brasileiro Itaqui

Maracatu Leão da Fortaleza

Maracatu Leão de Ouro

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

