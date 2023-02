A- A+

Carnaval 2023 Alceu e Elba embalam clássicos do frevo no Marco Zero no encerramento do Carnaval 2023 do Recife Milhares de foliões, amantes da folia, compareceram ao local e vibraram com as clássicas canções do ritmo

O frevo reinou no último dia do Carnaval do Recife, com os shows de Alceu Valença, Elba Ramalho e o Orquestrão no Marco Zero, na área central, nessa terça-feira (22).

Milhares de foliões, amantes da folia, compareceram ao local e vibraram com as clássicas canções do ritmo, que foram entoadas com alegria por quem esperou dois anos para voltar a brincar e não queria que a festa chegasse ao fim.

O pernambucano Alceu Valença abriu sua apresentação com a canção "Diabo louro", contagiando o público. Os presentes também cantaram em alto e bom som o sucesso "Voltei, Recife".

La Belle de Jour, Girassol, Morena tropicana, Bicho maluco beleza e a clássica Anunciação também integraram o repertório de Alceu. A chuva apareceu durante o show, mas não dispersou e nem desanimou os que foram prestigiar o artista.

Na sequência, a apresentação da paraibana Elba Ramalho começou com o "Frevo mulher", que agitou todos. A artista também entoou Leão do Norte, Arreia a Lenha e Ceroula.



Um dos pontos altos foi a participação da cantora Nena Queiroga. Entre as canções compartilhadas, ela e Elba cantaram a música "Quarta-feira ingrata", para lembrar aos foliões o fim da festa.



Os festejos foram encerrados com o tradicional Orquestrão do Frevo, que contou com mais de 180 músicos comandados também pelo Maestro Spok, fazendo o público amanhecer ao som do ritmo pernambucano.



Além de Alceu e Elba, o Marco Zero também recebeu os shows de André Rio, Lenine, Spok e João Gomes.

