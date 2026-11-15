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ENEM 2026 Alckmin destaca alcance do Enem e desafio logístico para a aplicação Presidente em exercício visitou o Inep neste domingo

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O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou neste domingo (15) o papel do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a democratização do acesso ao ensino superior. Ele ressaltou também o desafio logístico necessário para a aplicação da prova em todo o país.

Em visita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, Alckmin classificou como “impressionante” a operação necessária para realizar o exame simultaneamente em um país de dimensões continentais.

Ao destacar a extensão territorial brasileira, ele lembrou que somente o município de Altamira (PA) tem área superior à de Portugal.

Modelo de acesso

Segundo o presidente em exercício, o Enem representou uma mudança no modelo de acesso às universidades, ao substituir a multiplicidade de vestibulares realizados por instituições de ensino em diferentes cidades.

Ele lembrou que, antes do exame, estudantes interessados em ampliar as chances de aprovação precisavam viajar para prestar várias provas, o que aumentava gastos e dificuldades.

O modelo atual permite aos estudantes disputar vagas em diferentes instituições por meio de uma única prova aplicada nacionalmente.

Mais oportunidades

Alckmin destacou ainda que o exame ampliou o acesso ao ensino superior, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ao defender a importância da educação superior, ele afirmou que a formação universitária amplia as oportunidades de emprego, melhora a renda e contribui para o desenvolvimento do país.

Segundo Alckmin, pessoas com ensino superior podem receber salários até duas vezes e meia maiores e enfrentam taxas de desemprego menores. "Faz toda a diferença para a pessoa e para o país", afirmou.

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