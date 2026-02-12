A- A+

Saúde Alckmin diz que governo é contra quebra de patentes de canetas emagrecedoras Projeto estabelece quebra de patentes do Mounjaro e Zepbound

O vice-presidente e ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (12) que o governo é contrário aos projetos que tramitam no Congresso que estabelecem a quebra de patente de canetas emagrecedoras. Da mesma forma, o Executivo também se opõe à prorrogação do prazo de patente.

— Destaco aqui a posição do Ministério da Indústria e Desenvolvimento em relação a dois projetos de lei tramitando no Congresso, um faz o licenciamento compulsório, quebra a patente, a nossa posição é contrária, porque precisamos de inovação, previsibilidade e investimento — disse o vice-presidente em entrevista coletiva à jornalistas.

Segundo Alckmin, a quebra de patente e a prorrogação do prazo geram uma insegurança jurídica para o setor de fármacos no Brasil. Ele se reuniu com representantes da Interfarma no Ministério da Indústria nesta quinta.

— Também somos contrários a prorrogar o prazo da patente. Você encarece o produto para o distribuidor assim, precisamos de regras estáveis, previsibilidade — completa.

Um projeto que tramita na Câmara torna duas marcas do produto — Mounjaro e Zepbound —, originalmente receitado para tratamento de diabetes, mas usado também por quem quer perder peso, como de "interesse público".

Ao justificar a proposição, o deputado Mario Heringer (PDT-MG), autor do texto, diz que as canetas emagrecedoras "constituem uma forma segura, rápida e muito menos invasiva que as cirurgias bariátricas para o combate à obesidade, ao sobrepeso de risco e às doenças lipídicas, cardiovasculares e metabólicas deles decorrentes".

