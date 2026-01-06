A- A+

relações diplomáticas Alckmin: Lula tem bom relacionamento com Trump; conversas avançaram e avançarão ainda mais "A gente pode ter um ganha-ganha, uma pauta muito positiva",

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 6, que os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, têm um bom relacionamento. Segundo ele, as conversas com os EUA avançaram e vão avançar ainda mais.

"Em relação à questão internacional, o presidente Lula tem com o presidente Trump um bom relacionamento, já tiveram vários encontros, as conversas avançaram e a nossa tarefa é avançar ainda mais. A gente pode ter um ganha-ganha, uma pauta muito positiva", afirmou Alckmin, inclusive fora do tema tarifário - como no caso da exploração de terras raras, por exemplo.

E completou: "Você tem uma agenda de interesses importantes para os países, passando por terras raras, big tech, data centers. Esperamos em fevereiro ter a aprovação do Redata, que é a medida provisória que estimula a instalação de data centers no Brasil."

