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POLÍTICA "Nada deve ser vitalício": Alckmin defende mandato com prazo definido para ministros do STF Vice-presidente também afirmou que membros da corte precisam seguir código de conduta

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu neste sábado (19) que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) tenham mandato com prazo definido. "Nada deve ser vitalício", afirmou Alckmin em resposta ao g1 durante visita à cidade de Ribeirão Preto (SP).

Durante entrevista coletiva na prefeitura, ele disse: "Eu sempre defendi mandato. Nada deve ser vitalício, alternância saudável. É mandato como a Europa, 10 anos, 12 anos, que seja, no máximo 15, mas isso é ter mandato. Isso é saudável, você está sempre renovando", disse.

Essa não é a primeira vez que Alckmin defendeu mandatos definidos, mas o tema voltou a ganhar força após as revelações de conexões dos ministros do STF com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ainda em maio, Alckmin falou, em entrevista à Globo News, que apoiava criação de mandatos para ministros do STF.

Uma pesquisa realizada pela Quaest, divulgada em 14 de setembro de 2026, revelou que a maioria dos eleitores brasileiros (53%) é favorável ao estabelecimento de um mandato com tempo fixo para os ministros do STF O Globo. De acordo com o levantamento, 30% dos entrevistados se posicionaram contra a medida, enquanto 4% não se mostraram nem a favor nem contra, e 13% não souberam responder.

Juristas têm apontado que, além da discussão sobre mandatos, outras medidas, como a criação de um código de conduta e a limitação de decisões monocráticas, são caminhos necessários para que o STF recupere sua imagem institucional. Neste sábado, Alckmin também defendeu regras de conduta para os ministros. "Precisa ter um código de ética, um código de conduta para que possa estabelecer o que pode, o que não pode."

Ele também apoiou investigações dos ministros, falando que Edson Fachin, tomou uma "medida correta" ao derrubar sigilos de investigações. "Nada deve ser escondido, a transparência é essencial na vida pública, essencial. E quanto maior a responsabilidade, maior a autoridade, maior deve ser a sua prestação de contas, não o privilégio", afirmou.

Por fim, ele afirmou que o presidente Lula tem cobrado apuração. "O que o presidente Lula tem pedido? A verdade, a verdade. Investigue-se, independente de quem é."

A crise institucional que atinge o STF tornou-se um dos principais fatores de incerteza para a campanha de reeleição de Lula em 2026. Segundo a pesquisa Datafolha de 18 de setembro, a crise no STF e os desdobramentos do "caso Master" exercerão influência sobre o voto de 47% dos eleitores. O levantamento também revelou que a desconfiança na Corte atingiu níveis recordes: 38% dos eleitores apontam Lula como o candidato mais prejudicado pela crise, enquanto 31% dizem o mesmo sobre seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro.

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