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COMÉRCIO EXTERIOR

Alckmin: 'Nós continuamos defendendo o livre comércio'

Vice-presidente destacou em evento que o Brasil pode conciliar produção agrícola e preservação ambiental

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Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou nessa terça (25) do ABDIB Fórum Eleições 2026, em São PauloVice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou nessa terça (25) do ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo - Foto: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (25), que continua a defender o livre comércio e a abertura de mercados, ao comentar o cenário internacional durante o ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

"O mundo vive um momento difícil, duas guerras ao mesmo tempo. Nós continuamos defendendo o livre comércio, abrir mercado. Quem ganha é a população, é a sociedade", comentou.

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Segundo Alckmin, a ampliação do comércio exterior beneficia a população e deve caminhar junto com uma maior inserção do Brasil na economia mundial.

Ele citou, nesse contexto, o acordo com a União Europeia e iniciativas de aproximação comercial com outros países.

Alckmin também destacou o desempenho brasileiro nas exportações e afirmou que o País pode conciliar produção agrícola e preservação ambiental.

O candidato defendeu ainda que o Brasil agregue valor à exploração de minerais estratégicos, em vez de se limitar à extração da matéria-prima.

Ao encerrar sua fala, Alckmin afirmou. "O governo passa. O governo é o braço político do Estado, o que fica é a nação", disse.

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