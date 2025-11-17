Alckmin reforça que Brasil deve assinar em breve acordo Mercosul-UE
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a mostrar confiança para a assinatura do texto final do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já havia informado que as negociações do acordo comercial estavam concluídas e que a assinatura virá quando o debate sobre o tema no Conselho Europeu for finalizado.
Alckmin participou nesta segunda-feira, 17, de entrevista coletiva no sétimo dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O vice-presidente comentou sobre diversos temas, incluindo os resultados alcançados pelo Brasil no desenvolvimento de novas fontes renováveis de energia.
"Vamos ser os grandes protagonistas do SAF Combustível Sustentável de Aviação", disse.
Sobre o tema da transição para o fim da dependência em relação aos combustíveis fósseis, o embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, reforçou que Lula sugeriu uma "mapa do caminho" para fim da dependência na Cúpula de Líderes, realizada antes da COP30. Ele ressaltou que a COP já está marcada pela diretriz do presidente sobre transição energética e a decisão sobre o tema foi tomada em Dubai, na COP28.