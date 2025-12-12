A- A+

BALANÇA COMERCIAL Alckmin: Relação comercial entre Brasil e Argentina vai bem e batendo recordes

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a relação comercial bilateral entre o Brasil e a Argentina está indo bem e batendo recordes, na esteira da recuperação da economia Argentina.

Segundo Alckmin, o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, ultrapassando compras em mais de US$ 13 bilhões, o dobro do segundo colocado, que são os Estados Unidos.

Já para o Brasil, a Argentina "também é importantíssima" ao ocupar o quarto maior destino das exportações brasileiras, no ranking que engloba China, EUA, União Europeia (UE) e Argentina em seguida.

Alckmin participou do evento 8º Seminário Internacional de Líderes, que debate a relação comercial entre Brasil e Argentina, em São Paulo. Na ocasião, comemorou os 40 anos do Mercosul, mencionando que se trata de um bloco "muito importante porque embora mundo seja globalizado, o comércio é intrarregional".

Exemplificando, o vice-presidente destrinchou que a relação entre EUA, México e Canadá, equivale a 40% do comércio dos países. Na União Europeia (UE), mais de 50% é só entre os países que compõe o bloco, enquanto na Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), equivale a 60%. Já na América Latina, equivale a 20%.

"Fortalecer Mercosul é importante, ficamos 13 anos sem fazer acordo. Quando estamos parados, estamos retrocedendo, porque alguém está fazendo acordo e vai ter preferência sob nós", disse ele, frisando, contudo, que nos últimos anos o Mercosul conseguiu fechar parcerias com Cingapura e com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, organização de livre comércio da Suíça, Islândia, Liechtenstein e Noruega), com expectativa ainda de conquistar a assinatura com a UE, na expectativa do governo, em 20 de dezembro deste ano.

