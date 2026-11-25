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STF Alcolumbre autoriza advocacia do Senado a participar de julgamento de Van Hattem no STF A amicus curiae é uma condição que permite que terceiros participem de julgamentos a fim de contribuir com informações e argumentos jurídicos

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União - AP), aceitou na terça-feira, 24, o pedido de lideranças do PL e autorizou que a advocacia da Casa ingresse na condição de amicus curiae no processo contra o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) no Supremo Tribunal Federal (STF).

A amicus curiae é uma condição que permite que terceiros participem de julgamentos a fim de contribuir com informações e argumentos jurídicos.

"Atuarei pessoalmente, na condição de Presidente do Congresso Nacional. Logicamente, na esfera jurídica, junto ao Supremo Tribunal Federal, caberá à nossa Advocacia do Senado tomar todas as providências para garantir a prerrogativa parlamentar do voto, da fala e das decisões políticas e institucionais de deputados e de senadores", disse Alcolumbre ao aceitar a solicitação feita pelo senador Rogério Marinho (PL-RN).

Em sua fala, Alcolumbre afirmou ainda que entrará em contato com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que as advocacias das duas Casas possam trabalhar juntas e "proteger a prerrogativa parlamentar dos nossos congressistas."

Mais cedo na terça-feira, lideranças do PL encaminharam a Alcolumbre e a Hugo Motta solicitações para que as casas ingressassem como amicus curiae no processo de Van Hattem.

No pedido, assinado por Rogério Marinho e enviado ao Senado, o político alega que, embora o processo tenha origem em uma imputação penal individual de Van Hattem, ela é uma questão constitucional que envolve prerrogativas institucionais de todos os integrantes do Congresso.

"A imunidade parlamentar material não constitui privilégio pessoal, mas garantia da independência do Poder Legislativo, destinada a assegurar a liberdade de manifestação de seus membros no exercício das funções de representação, fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo", argumenta em ofício.

O senador argumenta ainda que é um "dever institucional do Senado Federal atuar na defesa da imunidade parlamentar material" e que o ingresso no processo se dê para que o STF examine a controvérsia "à luz de sua dimensão institucional, preservando a autonomia do Parlamento e o livre exercício do mandato."

Entenda o caso

O deputado e senador eleito Marcel Van Hattem é acusado de calúnia e injúria contra o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor. As falas, gravadas e publicadas nas redes sociais, teriam ocorrido entre agosto e dezembro de 2024 durante pronunciamentos na Câmara dos Deputados e na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Segundo a acusação, o deputado teria chamado o delegado de bandido, além de proferir ofensas e exibir a foto do deputado. O político também teria afirmado que ele produzia "relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins". Ele também teria proferido ofensas, chamando o delegado de bandido.

O caso corre sob sigilo na primeira turma do STF e está sob relatoria do ministro Flávio Dino. Na segunda-feira, 23, o ministro Cristiano Zanin pediu destaque para a votação em que a Corte aceitará ou não a denúncia contra o deputado. Portanto, o julgamento, antes feito em plenário virtual, será feito presencialmente.

Até o momento, Dino votou pelo acolhimento da denúncia e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes.



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