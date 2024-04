A- A+

PROIBIÇÃO Álcool 70%: Anvisa proíbe venda do produto em supermercados e farmácias a partir de 30 de abril A agência já havia realizado a proibição da venda destes produtos 22 anos atrás

Após uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o álcool líquido 70% deixará de ser comercializado no território brasileiro a partir do dia 30 de abril. Ainda, segundo a agência, o produto é altamente inflamável e já havia sido proibido 22 anos atrás devido ao grande número de acidentes registrados.

A liberação anterior da venda do produto foi realizada durante a emergência sanitária da pandemia de Covid-19, no entanto, o prazo expirou em dezembro do ano passado. O álcool em gel está autorizado e prosseguirá sendo vendido.

Os estabelecimentos que ainda possuem os produtos em seus estoques precisam esgotá-los até a data onde será iniciada a proibição da venda e compra da versão líquida do álcool 70%.

Veja também

SAÚDE CFM proíbe procedimento pré-aborto; entidades criticam