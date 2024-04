Álcool 70 e 46,2: qual é a diferença entre eles? Entenda

A- A+

No Brasil, a comercialização do álcool 70% em sua versão líquida vai ser proibida a partir do dia 30 de abril. Já o álcool 46,2%, outra versão do etanol, seguirá livre para a compra. Mas, afinal, qual são as diferenças entre esses dois produtos?

Siglas indicam concentração de etanol

A principal diferença entre eles está na concentração do composto químico. As siglas presentes nas embalagens se referem ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas e o número informa a proporção da mistura entre água e álcool no produto. Por exemplo, o álcool 45%, ou 46,2% como é mais comumente visto, tem 46% de etanol puro e 54% de água.

Por que o álcool 70% é considerado melhor o antibactericida?

Pesquisas comprovaram cientificamente que o álcool 70% tem uma melhor ação antibactericida, até mesmo em comparação ao álcool isopropílico, com concentração de 99,6%. Isso ocorre porque a presença das moléculas de água facilitam a atuação do etanol no combate a microrganismos ao impedir que ele evapore muito rápido.

Por que Anvisa proibiu a venda dele?

Segundo a agência, o produto é altamente inflamável e já havia sido proibido em 2002 devido ao grande número de acidentes registrados. O médico Álvaro Pulchinelli, diretor técnico na toxicologia forense e médico toxicologista do Grupo Fleury, explica que o álcool 70% na versão líquida é altamente inflamável, o que representa um risco potencial em especial para crianças.

Sua proibição visa diminuir esse risco. Já o álcool em gel 70% está autorizado e prosseguirá sendo vendido.

Veja também

RECORDE Aos 58 anos, avó canadense quebra recorde mundial ao fazer prancha abdominal por 4,5 horas