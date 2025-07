A- A+

Álcool afeta mais a tomada de decisões de homens do que de mulheres, sugere novo estudo Trabalho foi liderado por pesquisadores da Universidade do Texas em El Paso e publicado na revista Alcohol and Alcoholism

O consumo de álcool afeta a tomada de decisões. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade do Texas em El Paso, porém, descobriu que essa mudança de opinião pode afetar mais os homens do que as mulheres.

Utilizando um modelo com roedores, uma equipe de cientistas liderada por Alexander Friedman, professor assistente do Departamento de Ciências Biológicas, observou que enquanto ratos machos sob a influência de álcool alteram drasticamente suas decisões — neste caso, optando por beber concentrações mais altas de álcool — ratas fêmeas intoxicadas mantêm-se fiéis às suas decisões originais, tomadas sobriamente.

O trabalho foi publicado na revista Alcohol and Alcoholism.

"Nossas descobertas demonstram que o consumo agudo de álcool afeta profundamente a tomada de decisão de ratos machos, sugerindo uma vulnerabilidade específica de gênero aos efeitos do álcool. Em particular, este estudo é interessante porque nos ajuda a entender os fundamentos neuronais da tomada de decisão e como um estado induzido pelo álcool pode influenciar nossas escolhas”, disse Friedman.

A arena exclusiva desenvolvida por Friedman e sua equipe testa a disposição dos ratos em se aproximar ou evitar soluções com concentrações variadas de sacarose e álcool, que visam imitar bebidas mistas e álcool adoçado comumente consumidos por humanos.

Os animais foram inicialmente expostos à arena sem a presença de álcool — apenas com níveis variados de bebidas adoçadas. A equipe registrou as decisões e preferências demonstradas pelos ratos na arena enquanto sóbrios. Depois, incorporaram o álcool e eles descobriram que os machos mudaram significativamente sua preferência por soluções com concentrações mais altas de álcool, divergindo de sua preferência inicial, sóbria, por soluções mais doces.

Notavelmente, algumas mudanças na tomada de decisão relacionadas ao álcool nos machos persistiram por até dois meses após a exposição, sugerindo efeitos cognitivos de longo prazo.

As mulheres, no entanto, mantiveram em grande parte seus padrões originais e sóbrios de tomada de decisão, apesar de consumirem proporcionalmente mais álcool por peso corporal.

Friedman afirmou que as implicações desses resultados vão além da arena, explicando sobre como a ingestão aguda de álcool pode influenciar a tomada de decisões e os comportamentos de risco de forma diferente entre os sexos em humanos.

“Isso é especialmente crítico, visto que o consumo moderado de álcool é uma parte comum da vida cotidiana. Sendo consumido, por exemplo, em reuniões de negócios, impacta, em última análise, as decisões empresariais da vida real”, disse o pesquisador.

A equipe quer, no futuro, desenvolver intervenções, tratamentos e protocolos de reabilitação mais personalizados com os resultados dessa e de outras pesquisas.

