A- A+

bebida alcoólica Álcool: basta uma dose por dia para encurtar o tempo de vida, revela estudo Especialista do Instituto Canadense de Pesquisa sobre Uso de Substâncias diz que 35 doses por semana podem reduzir em até dois anos da expectativa de vida

Consumir uma bebida alcoólica por dia, independente de qual seja, uma caneca de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de vodca, pode encurtar sua expectativa de vida em aproximadamente dois meses e meio, afirma especialista.

Tim Stockwell, do Instituto Canadense de Pesquisa sobre Uso de Substâncias, disse que aqueles que bebem significativamente mais álcool do que isso — cerca de 35 doses por semana — podem reduzir dois anos da expectativa de vida.

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que não existe um padrão de consumo de álcool absolutamente seguro.

As principais diretrizes definem o consumo moderado de álcool como duas doses ao dia para homens e uma dose para mulheres. Cada dose corresponde a uma lata de 350 ml de cerveja, uma taça de 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado, como vodca ou gim.

Pesquisas recentes mostraram que o consumo de álcool pode aumentar o risco de certas condições de saúde, como câncer, doenças cardíacas, pressão alta, derrame, doença hepática e muito mais, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

No ano passado, a Irlanda se tornou o primeiro país a aprovar um projeto de lei exigindo que as garrafas de álcool fossem rotuladas com advertências de saúde, enquanto o Canadá revisou suas diretrizes de saúde que recomendavam evitar o consumo de mais de duas doses por semana.

Embora se acredite há muito tempo que o vinho tinto faz bem ao coração, se consumido com moderação, isso não é necessariamente verdade, pois algumas pesquisas descobriram que o oposto é verdadeiro.

“Ser capaz de beber é um sinal de que você ainda está saudável, não a causa de estar com boa saúde. Há muitas maneiras pelas quais esses estudos dão resultados falsos que são mal interpretados como se o álcool fosse bom para você”, disse Stockwell.

Veja também

greve Sindicatos convocam greve nos aeroportos de Paris em 17 de julho, antes dos Jogos Olímpicos