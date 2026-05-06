Álcool: quanto tempo o corpo leva para metabolizar uma dose? Veja tabela
Processo é influenciado por diversas variáveis, como sexo biológico, peso corporal, uso de medicamentos ou drogas recreativas, ingestão de alimentos, condições de saúde e ritmo de consumo
Uma das perguntas mais comuns entre quem consome bebidas alcoólicas é: quanto tempo leva para o corpo metabolizar uma dose? Algumas pessoas acham que "passa rápido". A verdade é que ela permanece no corpo por várias horas.
Um artigo publicado no American Addiction Centers (AAC) explica quanto tempo leva para eliminar esse líquido do corpo.
Segundo o artigo, o álcool é processado, ou metabolizado, no corpo mais rapidamente do que a maioria das substâncias: "o corpo humano é muito eficiente em processar o álcool, desde que ele não seja consumido tão rapidamente a ponto de causar intoxicação alcoólica. Entre 90% e 98% de todo o álcool que entra no organismo é metabolizado e absorvido. O restante é eliminado por meio do suor, urina, vômito e fezes".
O metabolismo do álcool começa no estômago. Depois, a substância entra em contato com pequenos vasos sanguíneos que a transportam pela corrente sanguínea. Aproximadamente 20% do álcool que entra na corrente sanguínea o faz pelo estômago. O restante segue pelo intestino delgado, onde encontra uma maior concentração de vasos sanguíneos. Os 80% do álcool que não entram na corrente sanguínea pelo estômago o fazem pelo intestino delgado.
Os especialistas explicam que o fígado é principal órgão responsável pela tarefa de metabolizar o álcool.
No entanto, é essencial compreender que esse processo é influenciado por diversas variáveis, como sexo biológico, peso corporal, uso de medicamentos ou drogas recreativas, ingestão de alimentos, condições de saúde e ritmo de consumo.
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A quantidade de álcool no organismo é medida pela concentração de álcool no sangue ou Taxa de Álcool no Sangue (TAS).
Nos Estados Unidos, o limite legal para dirigir é de 0,8 g/L. Já na União Europeia e na América Latina, os limites variam de cerca de 0,2 g/L a 0,8 g/L, dependendo do país. No Brasil, a legislação adota tolerância zero — embora haja uma margem administrativa no bafômetro.
Em torno de 1,5 g/L, a maioria das pessoas começa a vomitar devido à incapacidade do corpo de metabolizar o álcool rapidamente. Quando a taxa atinge cerca de 3,5 g/L, a maioria das pessoas perde a consciência. Um nível de álcool no sangue de 4,5 g/L é letal para aproximadamente 50% da população.
Quanto tempo leva para o álcool ser eliminado do seu corpo?
Diferentes bebidas têm diferentes concentrações de álcool. Uma dose de cerveja, mais ou menos uma latinha de 355 ml, tem 5% de concentração de álcool. Uma taça de vinho, com 150 ml, tem 12%, e uma dose de destilado (44 ml), 40%.
Embora as bebidas alcoólicas tenham concentrações diferentes, o que determina quanto tempo o corpo leva para metabolizá-las é a quantidade total de álcool puro ingerido — não o tipo de bebida. Por isso, uma lata de cerveja (com cerca de 5% de álcool) e uma dose de uísque (com cerca de 40%) podem levar praticamente o mesmo tempo para ser processadas: as porções são diferentes justamente para conter quantidades semelhantes de álcool.
Em outras palavras, ambas equivalem a uma “dose padrão”, que o organismo costuma metabolizar, em média, em cerca de uma hora.
Assim, se uma pessoa começar a beber às 13h
o álcool de 3 doses tende a ser eliminado por volta das 16h,
5 doses por volta das 18h
10 doses por volta das 23h.
Se o consumo começar às 17h:
3 doses devem sair do organismo por volta das 20h
5 doses às 22h
10 doses por volta das 3h.
Já para quem começa a beber às 21h
3 doses tendem a ser eliminadas até meia-noite
5 doses por volta das 2h
10 doses por volta das 7h.
Os efeitos do álcool estão ligados à sua presença no sangue e no cérebro. À medida que o organismo o metaboliza sua concentração diminui, e os efeitos, como desinibição e perda de coordenação, vão desaparecendo gradualmente. No entanto, esse processo não é imediato nem funciona como um “liga e desliga”: enquanto ainda houver álcool circulando, seus efeitos podem ser sentidos.
Além disso, mesmo após a metabolização, substâncias geradas nesse processo, como o acetaldeído, podem continuar causando sintomas como mal-estar, dor de cabeça e náusea.