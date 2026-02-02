A- A+

Trânsito Alcoolizado, motorista de ônibus colide em coletivo parado e deixa feridos no Recife Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), no bairro da Boa Vista

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou pelo menos seis feridos, no início da manhã desta segunda-feira (2), na área central do Recife.

Um motorista que fazia a linha 312 - Mustardinha/Imip, da empresa Metropolitana, colidiu na traseira de outro coletivo, que estava parado, na Rua São Gonçalo, no bairro da Boa Vista. Motocicletas e um veículo também foram atingidos.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao Grande Recife Consórcio de Transporte.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), agentes estiveram no local e realizaram o teste do bafômetro no condutor. Com 0,52 mg de álcool por litro de ar expelido, o valor está acima do limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), caracterizando crime de trânsito.

O motorista foi conduzido à Central de Flagrantes, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da capital pernambucana, por agentes de trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 7h17.

Entre os feridos, quatro mulheres foram encaminhadas pelas equipes do Samu para unidades hospitalares. Uma para um hospital particular, uma para a UPA de Nova Descoberta, enquanto outras duas para a UPA do Curado.

