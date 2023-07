Alegações contra apresentador da BBC são 'bobagem', diz advogado de menor envolvido em venda pornogr

A- A+

A BBC informou que as alegações contra um apresentador não identificado, que foi suspenso de suas funções no fim de semana, foram descritas como "bobagem" por um advogado representando o jovem apontado como envolvido no caso.

"Para não restar dúvida, nada inapropriado ou ilegal ocorreu entre nosso cliente e a personalidade da BBC, e as alegações relatadas no tabloide Sun são bobagem", diz o advogado na carta.

No domingo, o governo britânico ordenou à BBC que investigasse um de seus apresentadores acusado de ter pago o equivalente a R$ 219 mil a um menor em troca de fotos pornográficas. Horas depois, a emissora anunciou ter suspendido um de seus funcionários.

"Um funcionário do sexo masculino foi suspenso", disse a BBC em um comunicado, dois dias depois de dizer que tratava as acusações "muito seriamente". "Esse é um conjunto complexo e mutável de circunstâncias, e a BBC trabalha o mais rapidamente possível para esclarecer os fatos", acrescentou.

O tabloide The Sun publicou na sexta-feira o depoimento da mãe do menor acusando um conhecido apresentador da BBC, sem nomeá-lo, de ter entregado dezenas de milhares de libras esterlinas em troca de fotos pornográficas de seu filho ou filha de 17 anos.

Segundo o jornal, a família entrou em contato com a BBC em 19 de maio para informar a situação, mas o apresentador permaneceu no ar por várias semanas.

As acusações "devem ser investigadas com urgência e sensibilidade", disse o Ministério da Cultura em um comunicado no domingo. De acordo com a ministra da cultura, Lucy Frazer, o diretor-geral da BBC, Tim Davie, lhe garantiu que o grupo "está investigando prontamente e com sensibilidade" o caso.

No comunicado publicado domingo, a BBC confirmou que "tomou conhecimento de uma denúncia pela primeira vez em maio". "Na quinta-feira recebemos novas denúncias de natureza diversa e, além de nossas próprias investigações, contatamos autoridades externas, conforme indicado em nossos protocolos", acrescentou.

