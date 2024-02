A- A+

MOBILIDADE Alegando insegurança, metroviários do Recife realizam assembleia nesta terça (6) para avaliar greve Durante a reunião, categoria deverá analisar o esquema de segurança proposta pela CBTU para o Carnaval

Responsável por uma parte significativa da mobilidade urbana na Região Metropolitana do Recife (RMR), o Metrô do Recife poderá entrar em greve nesta terça-feira (6), nas vésperas do Carnaval 2024.

Alegando uma preocupação com a integridade e o bem-estar dos trabalhadores e da população, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para as 18h desta terça.

A reunião acontecerá na Praça da Greve da Estação Central do Metrô de Recife, no bairro de São José. Na pauta, o principal ponto a ser discutido serão as medidas de segurança adotadas pela CBTU para os dias de folia.

Presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares destacou a importância da presença de todos os profissionais da categoria na assembleia.

"Essa convocação reforça o compromisso do sindicato em zelar pela segurança do povo, pelos direitos e condições de trabalho dos trabalhadores. É preciso que a empresa cuide da segurança dos trabalhadores e dos passageiros, montando uma força-tarefa para que nesses dias de carnaval todos trabalhem sem incidentes violentos", destacou.

Recentemente, dois acidentes graves envolvendo o meio de transporte foram registrados. O primeiro deles aconteceu na Estação Recife, no dia 12 de janeiro. Na data, um idoso de 75 anos caiu de uma escada rolante de seis metros de altura e faleceu no local. O acidente aconteceu depois que um carrinho travou o equipamento, impedindo a circulação dos passageiros.

Já no dia 1º de fevereiro, um homem de 60 anos teve sua perna prensada e arrastada por um trem na Estação Barro, localizada na Zona Oeste da capital pernambucana. O acidente aconteceu depois que o passageiro ultrapassou a linha de segurança e caiu na plataforma.



Por meio de nota, a CBTU informou que o Sindmetro-PE oficializou um pedido de explicações a respeito do plano de segurança da operação do metrô durante o Carnaval 2024.

Para atender o pedido, a superintendente Marcela Campos deverá se reunir com os representantes do sindicato na quarta-feira (7), para reapresentar o plano e sanar quaisquer dúvidas.



