Notícias Alegando atraso salarial na Secretaria de Educação, sindicato pede reunião com Raquel Lyra Denúncia reúne cenário de aproximadamente 20 mil funcionários terceirizados do governo

Uma denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Locação de Mão de Obra, Administração de Imóveis, Condomínios de Edifícios Residenciais e Comerciais do Estado de Pernambuco (Stealmoaic), alega que cerca de 20 mil funcionários terceirizados da Secretaria de Educação de Pernambuco estão sem receber os salários de janeiro. Por conta disso, uma reunião junto à governadora Raquel Lyra (PSDB) foi pedida nesta segunda-feira (27).

De acordo com o presidente do Sindicato e vereador do Recife (PSB), Rinaldo Júnior, os funcionários que estão sem receber são porteiros, vigilantes, merendeiras e auxiliares de serviços gerais. A situação, inclusive, é refletida na alimentação dos estudantes.

“Em mais uma tentativa, protocolei no Palácio (do Campo das Princesas) um pedido de reunião com a governadora. São cerca de 20 mil terceirizados que atuam em escolas de Pernambuco. Em algumas, inclusive, está tendo até rodízio de merenda, tem de manhã e não de tarde. Tem merendeira que nem está conseguindo ir trabalhar, porque não tem o dinheiro da passagem”, contou Rinaldo Júnior à Folha de Pernambuco.

Anteriormente, o caso foi denunciado ao Ministério Público do Trabalho de Pernambuco (MPT-PE) e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No último dia 16, também aconteceu um protesto reunindo os profissionais afetados no centro da capital.

Ainda de acordo com o presidente e vereador, o dinheiro para efetuar os pagamentos dos funcionários já está no caixa do governo, faltando apenas responsáveis por assinar as notas fiscais.

“Todos os terceirizados estavam em atraso, mas algumas Secretarias conseguiram pagar às empresas, que repassaram para os trabalhadores. Os empresários alegam que já juntaram três faturas, de dezembro para cá, e a Secretaria da Fazenda informou, em ata, que já repassou o recurso, o que falta é gestão”, finalizou.

Resposta do Governo de Pernambuco

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Governo do Estado de Pernambuco pedindo respostas sobre a denúncia, mas não recebeu retorno até a veiculação desta matéria.

Abaixo, confira documento enviado ao Palácio do Campo das Princesas

Documento foi protocolado nesta segunda-feira (27), pedindo reunião com governadora Raquel Lyra

