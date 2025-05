A- A+

O pernambucano Allef Santos, de 29 anos, está prestes a transformar um sonho de infância em realidade - e, de quebra, inscrever seu nome no Guinness Book, o famoso livro dos recordes.

Morador do bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, ele parte nesta terça-feira (27), às 6h20, para uma jornada que será longa desafiadora: visitar os 196 países reconhecidos pela ONU em apenas 542 dias.

Barbeiro desde os 13 anos, Allef sempre sonhou em conhecer o mundo. Mas, como ele mesmo conta, as dificuldades financeiras foram adiando esse desejo por anos.

“Eu pensava que era impossível por conta da minha realidade financeira. Em 2020, tomei a decisão de me inscrever no Guinness, mas veio a pandemia e atrapalhou os planos. Nos anos seguintes, enfrentei problemas familiares e, no ano passado, até sofri um acidente. Mas desse ano não podia passar”, afirma.

Allef Santos, barbeiro desde os 13 anos, é empreendedor e proprietário da Souza's Barbearia, localizada no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife | Foto: Arquivo pessoal

Agora, com o codinome “Viajante 542”, utilizado também nas suas redes sociais, Allef aposta tudo no sonho -- inclusive suas economias. Inicialmente, ele está bancando a viagem com recursos próprios e espera conquistar patrocinadores ao longo do percurso para garantir a conclusão do desafio.

“Se eu dissesse que tenho estrutura financeira para isso, eu estaria mentindo. Foi uma decisão repentina. Mas, através da minha profissão, vou tentar custear essa jornada. Também quero bater outro recorde: ser o barbeiro que cortou cabelo em todos os países do mundo”, revela.

Para conseguir completar a viagem, Allef estima um gasto de R$ 650 mil. Esse não será o único desafio, já que o pernambucano ainda não fala inglês fluentemente, o que será um dos principais obstáculos ao longo do propósito.

Apoio

A ideia ousada pegou muitos de surpresa, até mesmo dentro de casa. “Minha mãe não acreditou, meu pai achou que era uma viagem qualquer. Alguns amigos ficaram muito felizes, enquanto outros tentaram me desmotivar. No geral, recebi bastante apoio, principalmente da minha família”, conta.

Além da aventura, Allef vê nessa viagem uma oportunidade de mudar a realidade dele e da família. “Minha mãe tem 54 anos e é doméstica. Faço isso também para aposentá-los. Quero mudar a vida deles", pontua Allef.

Allef Santos e sua mãe, Ana Santos | Foto: Arquivo pessoal

Rota, desafios e expectativas

Pela primeira vez deixando o Brasil, Allef começará sua jornada pela América do Sul. Ele partirá do Aeroporto Internacional do Recife com destino a Foz do Iguaçu, de onde atravessará a Ponte da Amizade para chegar ao Paraguai.

O pernambucano seguirá por Europa, Ásia, Oceania e encerrando na África. A previsão é passar de dois a três dias em cada país, enfrentando não apenas os desafios logísticos e financeiros, mas também os burocráticos, como vistos e autorizações de entrada.

“O lugar que mais estou ansioso para conhecer é o Quênia, na África, que pode assustar, já que é um país pobre. E, sem dúvidas, meu maior medo é entrar em países que estão em guerra”, admite.

Na mala, ele carregará apenas o essencial, incluindo o livro de registros do Guinness, onde recolherá as assinaturas de testemunhas em cada país para comprovar sua passagem.

Há, ainda, uma série de exigências para validar o recorde. Ele precisará viajar apenas em veículos oficiais e apresentar as passagens em seu nome.

Inspiração

Allef também se inspira em outro nordestino, Anderson Dias, conhecido como 196 Sonhos. Natural de Salvador, mas pernambucano de coração, Anderson conquistou em 2019 o recorde de primeiro brasileiro a visitar todos os países do mundo, em 543 dias. No entanto, por questões burocráticas, o baiano não teve o nome registrado no Guinness Book.

Oficialmente, o recorde pertence ao paulista Robson Jesus, de 35 anos, que se tornou o homem que visitou em menos tempo todos os países do mundo, viajando durante dois anos e 42 dias.

Vale destacar que a pessoa (de qualquer gênero) que visitou em menos tempo todos os países do mundo é a canadense Taylor Demonbreun, que fez o percurso em um ano e 189 dias.

“Serão 196 países e 196 novos lugares para contar histórias e cortar cabelo. Espero que muitas pessoas me acompanhem nessa jornada. Acredito que vou encontrar desafios que vão me ajudar a ser mais completo”, conclui Allef.

Interessados em acompanhar a viagem podem seguir Allef Santos no Instagram (@viajante542), onde ele irá documentar a experiência.

