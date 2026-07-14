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Livro "Além das cicatrizes": livro relata poder de superação após trauma familiar Zaldo Magalhães Just Neto, autor da obra, narra os impactos na vida após a morte da mãe, Mariela Just, assassinada pelo pai, no final dos anos 1980

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"A gente nunca sai intacto da vida". A frase de Zaldo Magalhães Just Neto, em entrevista à Folha de Pernambuco sobre o livro Além das Cicatrizes, que será lançado em 21 de julho, às 19h, na Academia Pernambucana de Letras, revela a experiência de quem sabe que traumas do passado podem afetar o presente e o futuro. As marcas que representam a resposta do organismo para reparar feridas na pele não são as únicas lembranças de quem convive com sofrimentos físicos. Transformar a dor em aprendizado tornou-se o motor da vida do autor. A força para seguir em frente de quem precisou perder o medo de olhar para trás.

História

O livro tem como base a tragédia familiar de Zaldo. Aos dois anos, ele presenciou o assassinato da mãe, Maristela Just, à época de 25 anos, cometido pelo pai, José Ramos Lopes Neto, ocorrido em Jaboatão dos Guararapes, em 1989. A irmã e um tio também estavam na cena do crime e foram baleados, mas sobreviveram. O autor, que tinha dois anos no período, foi alvejado na cabeça. Ele escapou da morte, contudo carrega sequelas físicas e psicológicas.

"A tragédia me deixou órfão de pai e mãe, me fez ter que lidar com questões de bullying na época do colégio e como isso afetou minha irmã também, que lembra de toda a cena. A memória que ela tem do crime eu não trocaria pela minha deficiência física", declarou.

Zaldo sofreu um tiro transfixante na cabeça - quando o projétil entra e sai do crânio. A tentativa de assassinato por parte do pai fez o escritor desenvolver hemiplegia, uma paralisia total ou parcial de um dos lados do corpo causada por lesões no cérebro ou medula espinhal.

Julgamento

O autor do crime chegou a ser preso, mas conseguiu um Habeas Corpus no ano seguinte. O julgamento do assassino só ocorreu em junho de 2010. Ele foi condenado a 79 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado (contra a esposa) e tentativa de homicídio (contra os dois filhos e o cunhado).

O réu foi julgado à revelia, pois estava foragido. Ele foi capturado em outubro de 2012 por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, quando tentava visitar familiares. Zaldo alegou que, em 2015, recebeu uma informação de uma possível soltura do criminoso, mas sem confirmação por parte da Justiça.

Aprendizado

Há mais de 15 anos, Jaboatão conta com um serviço de atendimento para mulheres vítimas de violência em homenagem à mãe de Zaldo, o Centro de Referência Maristela Just. O escritor também contou a importância da obra para pessoas que convivem com dores semelhantes.

"Muitas pessoas foram me parabenizar pela iniciativa do livro e eu digo que ele é também pela representatividade das mulheres, dar voz a quem está sofrendo. Levei um ano e meio para reunir todas essas memórias e isso me deu forças para seguir em frente. Sei que vou sofrer para o resto da minha vida não somente pela deficiência física, mas por outras cicatrizes. Só que a gente tem de levantar a cabeça. As cicatrizes do passado me fizeram ser quem eu sou hoje".

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