'Além das Cicatrizes' transforma dor em esperança e amplia debate sobre violência doméstica

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Cercado por amigos, familiares e convidados, Zaldo Magalhães Just Neto lançou, nesta terça-feira (21), o livro "Além das Cicatrizes", na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. A obra narra a trajetória de superação do autor, que transformou em livro a história marcada pelo assassinato da mãe, Maristela Just, pelo próprio pai, em 1989. Com apresentação da autora e dramaturga Gloria Perez, o livro teve diagramação e impressão realizadas pela Cepe Editora.

Na ocasião, Zaldo agradeceu o apoio da família, dos amigos, da editora e da imprensa, e afirmou que sobreviveu às adversidades por acreditar que sua história tinha um propósito maior. "O amor é o único caminho que ressignifica tudo o que acontece. Nada nessa vida é por acaso. Estou aqui para provar que o nosso destino é sobre o que fazemos com o que nos acontece", disse.



O autor relembrou que sobreviveu a um tiro na cabeça disparado pelo pai, passou 21 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), perdeu a mãe e, anos depois, enfrentou um câncer, do qual também se recuperou.

Segundo Zaldo, a escrita da obra levou cerca de um ano e meio e representou um processo de reconstrução pessoal. "Passei um ano e meio para escrever esse livro. A mensagem que eu trago é de gratidão, de satisfação e de uma vontade de seguir em frente. Nunca é um ponto final. Às vezes, é apenas uma reticência."



Bacharel em Direito, palestrante e defensor dos direitos humanos, Zaldo transformou a própria história em instrumento de conscientização sobre violência doméstica, prevenção ao feminicídio, resiliência e garantia dos direitos das vítimas.



A irmã do autor e também sobrevivente do atentado, Natália Just, destacou que o livro vai além do relato autobiográfico e pode contribuir para ampliar o debate sobre a violência contra a mulher. "Se a gente contar desde que nossa mãe morreu, já são 37 anos. Uma nova geração de homens surgiu e ainda continua agredindo e matando mulheres como se nada tivesse mudado."



Ela ressaltou que a obra também provoca reflexões sobre a lentidão da Justiça e a necessidade de mudança de comportamento por parte dos homens. "O fato de Zaldo ser uma vítima masculina da violência doméstica dá ainda mais força a essa mensagem. O livro faz refletir sobre o passado, o presente e mostra que é possível seguir em frente e construir uma história diferente."



História

A obra tem como ponto de partida a tragédia vivida pela família em 1989, em Jaboatão dos Guararapes. Aos dois anos, Zaldo presenciou o assassinato da mãe, então com 25 anos, cometido pelo pai, José Ramos Lopes Neto. Na ocasião, a irmã e um tio também foram baleados, mas sobreviveram. O autor foi atingido por um disparo na cabeça e escapou da morte, embora tenha ficado com sequelas físicas permanentes.



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