Além de Beyoncé, relembre outras personalidades que também têm psoríase

A- A+

Beyoncé revelou que tem psoríase no couro cabeludo, em entrevista à revista "Essence", publicada neste domingo (18). Trata-se de uma doença autoimune que se manifesta inicialmente na pele, com o surgimento de placas e lesões avermelhadas.

"Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com o nosso cabelo é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim", disse a cantora.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 3% da população da população mundial convive com a doença, que é crônica e não é contagiosa. Deste total, algumas personalidades famosas também já revelaram conviver com o diagnóstico de psoríase. Relembre algumas a seguir:

Kim Kardashian

A modelo e influenciadora de 43 anos falou em suas redes sociais, no início deste mês, sobre o agravamento dos sintomas de sua psoríase, doença com a qual ela convive há 15 anos. "Quão louca está minha psoríase agora, pessoal", disse Kardashian, mostrando para os seus seguidores a marca vermelha na perna. "Está tudo na minha perna e não sei o que está acontecendo", concluiu.

Ela trata do tema desde 2018. "Se você tem psoríase, não pode deixar que ela destrua a sua vida ou tire o melhor de você. Você tem de fazer o possível para que você se sinta confortável, mas não deixar isso te dominar", escreveu Kim Kardashian.

Cara Delevingne

A modelo e atriz descobriu a psoríase em 2013, antes de um desfile em Paris. Kate Moss, sua amiga, a ajudou a amiga a encontrar um médico e iniciar o tratamento. Mais tarde, Cara revelou que a doença autoimune deixava manchas vermelhas em seu corpo e era desencadeada pelo estresse. Em 2022, ela foi ao Baile do Met com uma pintura dourada no corpo que contornava as marcas da psoríase. Ela foi elogiada pelos fãs por não esconder a doença.

Kelly Key

Em junho de 2021, a cantora Kelly Key mostrou a psoríase em seu perfil no Instagram. "Esta foi a fase mais difícil! Quando as lesões da psoríase começaram a se alastrar pela segunda vez com muita força! Eu fiquei muito triste... E o meu estado emocional piorava meu quadro...", disse.

A cantora contou que estava fazendo um tratamento com medicamento e disse que o equilíbrio emocional fo importante na recuperação.

Cameron Diaz

A estrela de Hollywood também sofre com a psoríase. A atriz, que ficou nove anos afastada do cinema e escreveu livros sobre corpo e envelhecimento, abordou a doença nessas publicações. Ela costuma se deixar fotografar sem maquiagem, com a pele do rosto avermelhada.

Cyndi Lauper

Autora do hit "Girls just wanna have fun", Cyndi Lauper tornou público o diagnóstico de psoríase em 2015. Foram necessários cinco anos para que ela encontrasse o tratamento correto para as lesões que passaram do couro cabeludo para o rosto, e a deixaram tão triste que Cyndi chegou a ficar um tempo sem cantar.

Veja também

sigilo Toffoli tira diálogos de advogado em inquérito sobre ofensas a Moraes