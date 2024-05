Além de Juliane Almeida: outras 5 famosas que mudaram o corpo com treino intenso de musculação

A- A+

Treinar para uma competição não é nada fácil. Precisa de renúncia, sacrifícios, dietas e muito treino pesado. Pelo menos é o que Juliane Almeida, ex-morena do É o Tchan!, revela ao se preparar para uma nova batalha de corpos sarados e musculosos. Segundo a atleta de 43 anos, ela realiza dois treinos de cardio na escada todos os dias, além de uma hora e trinta minutos de eletroestimulação muscular. Na dieta, ela ainda fica sem carboidrato.

"Mesmo sem carboidrato, sem dormir, levantando o mesmo peso com aquele sorriso no rosto, mesmo querendo não fazer nada. Escolhi essa rotina suada, exaustiva, em meio a vida profissional e a vida de mãe. Se a vida é difícil, vamos fazer o nosso melhor, e o meu foco é um só, com todo esse esforço incansável: qualificação para o Olympia (considerado a copa do mundo do fisiculturismo). Cada dia estou um pouco mais perto disso acontecer", concluiu.

Ela não é a única famosa que escolheu essa vida de fisiculturista ou simplesmente decidiu mudar o corpo com muito esforço e treino intenso de musculação. Confira:

Gracyanne Barbosa



Além das dezenas de ovos que come todos os dias, Gracyanne é conhecida justamente pelo seu corpo sarado e os treinos intensos que faz. Nas redes sociais, a musa fitness busca incentivar os fãs a encontrarem o caminho do equilíbrio. Os exercícios físicos fazem parte da vida da influenciadora desde a adolescência. Além do ovo, em sua dieta não pode faltar salada, batata doce, legumes e grelhados, como peixe e frango no cardápio.

Kéfera Buchmann



A atriz e influenciadora tem se dedicado na última década a treinos intensos na academia para ganhar massa magra e perder percentual de gordura. Ela conta com a ajuda do personal trainer Carlos Augusto Garon, especializado em fisiculturismo. Nas redes sociais, Kéfera estimula seus seguidores a ir para a academia e fazer exercícios físicos. Indagada, recentemente, se pensa em seguir uma carreira no fisiculturismo, ela disse que sim.

“Eu sei que tem gente que acha chato conteúdo de academia aqui e peço desculpa a essas pessoas, mas é que eu amo tanto, que meu lifestyle virou rata de academia de vez... Malhar tá no top 1 de coisas que eu mais amo fazer na vida, não sei explicar”, disse.

Kelly Key



Apesar de não ser fisiculturista, a cantora nos últimos anos tem usado suas redes sociais para compartilhar um pouco de seu estilo de vida com receitas saudáveis, dietas e treinos intensos e pesados de musculação. Em suas últimas fotos, por exemplo, ela ostenta um abdômen trincado.

Juju Salimeni



Há mais de 20 anos, a influenciadora treina musculação intensamente ostentando um corpo de causar inveja, porém, ela não se considera atleta ou fisiculturista.

Veja também

RIO GRANDE DO SUL Lagoa dos Patos inunda bairros; RS tem mais de 400 mil fora de casa por causa das chuvas