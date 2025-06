A- A+

RETORNO Além de prefeitos, Comissão do Senado busca repatriar brasileiros em viagem evangélica a Israel Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) solicitou a inclusão de mais 56 brasileiros em tratativas oficiais de repatriação

A Comissão de Relações Exteriores do Senado solicitou neste sábado (14) a inclusão de um grupo de 56 brasileiros em Israel nas tratativas oficiais de repatriação pelo Itamaraty.

As pessoas, que viajaram em uma caravana evangélica para visitar locais bíblicos sagrados na Galileia, podem se juntar ao grupo de políticos que foi ao país a convite do governo israelense e chegou antes que o conflito de Israel com o Irã fosse deflagrado.

O presidente da comissão, Nelsinho Trad (PSD-MS), informou em seu perfil no X que solicitou o envio de uma aeronave pela Força Aérea Brasileira, mas que recebeu a informação, por parte do Itamaraty, que o "espaço aéreo de Israel permanece fechado e o aeroporto Ben Gurion segue inoperante para pousos e decolagens".

O Itamaraty afirmou neste sábado (14) que avalia retirar a comitiva de autoridades municipais e estaduais brasileiras em Israel por terra até a Jordânia, de onde seguiriam para o Brasil.

Também no sábado, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, conversou por telefone com os prefeitos Álvaro Damião, de Belo Horizonte, e Cícero Lucena, de João Pessoa, que estão em Israel.

"A ministra transmitiu ao prefeito Damião, que coordena o grupo de brasileiros no local, as tratativas, desde ontem, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil com autoridades de Israel para providenciar o retorno em segurança da delegação e de um grupo de representantes do Consórcio Brasil Central, que também se encontram em território israelense", afirma o ministério em nota.

Delegação

A delegação brasileira é formada por 19 autoridades de municípios distribuídos por 11 estados, incluindo os prefeitos de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil); de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), e de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL). Vice-prefeitos e secretários de municípios de todas as regiões do país também participam da visita.

A comitiva inclui também o vereador carioca Flávio Valle (PSD) e o secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas e Silva Filho. O grupo está impossibilitado de deixar o país por conta do agravamento dos ataques aéreos em Israel, que acontecem como resposta a um ataque israelense a instalações militares iranianas.

O espaço aéreo foi fechado, inclusive para voos comerciais. As autoridades brasileiras precisam se proteger em abrigos antiaéreos.

Veja também