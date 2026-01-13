Alemanha acusa dois ucranianos de planejar envio de explosivos por ordem da Rússia

A- A+

O Ministério Público alemão informou, nesta terça-feira (13), que acusou dois ucranianos de planejar o envio de pacotes explosivos da Alemanha para a Ucrânia por ordem de um serviço de inteligência da Rússia.

Os suspeitos, identificados como Daniil B. e Vladyslav T., são acusados de ter colaborado com um terceiro suspeito, Yevhen B., para enviar dois pacotes de Colônia para a Ucrânia, equipados com dispositivos de rastreamento por GPS.

"O objetivo era investigar as rotas de envio e os procedimentos de transporte do prestador de serviços de encomendas e, posteriormente, enviar pacotes que contivessem dispositivos incendiários", declarou o Ministério Público em um comunicado.

As ordens para a missão teriam sido transmitidas por um serviço de inteligência russo por meio de intermediários na cidade portuária de Mariupol, tomada pelas forças russas em maio de 2022.

"Esses pacotes deveriam se incendiar na Alemanha ou em outros pontos do seu trajeto rumo a zonas da Ucrânia não ocupadas pela Rússia e causar o máximo de danos possível para minar a sensação de segurança da população", acrescentaram os promotores.

Segundo a acusação, os três homens também haviam concordado em participar desses envios.

Vladyslav T. e Daniil B., detidos em maio nas cidades alemãs de Colônia e Constança, respectivamente, foram acusados de espionagem com fins de sabotagem e de conspiração para cometer incêndio qualificado.

Yevhen B., preso em maio no cantão suíço de Turgóvia, foi extraditado para a Alemanha em dezembro e também será acusado em breve, segundo o Ministério Público.

