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MUNDO Alemanha adia conversa de chanceler com Trump após elogios do americano ao partido AfD A ligação estava na agenda de Merz por motivo do 25º aniversário dos atentados do 11 de Setembro

Berlim adiou um telefonema agendado para esta quarta-feira (9) entre o chanceler alemão, Friedrich Merz, e Donald Trump, após o presidente americano parabenizar o partido de extrema direita AfD por sua vitória nas eleições regionais da Saxônia-Anhalt, no domingo.

A ligação estava na agenda de Merz por motivo do 25º aniversário dos atentados do 11 de Setembro.

"Esta ligação foi adiada hoje pelo lado alemão. Uma nova data ainda não foi definida", disse o porta-voz de Merz, Stefan Kornelius, em uma coletiva de imprensa regular.

Questionado por repórteres sobre os motivos do adiamento, ele se recusou a dar detalhes, mas afirmou que não se tratava de "um conflito de agenda".

Na véspera, Trump aplaudiu a "grande" vitória do Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições regionais de domingo.

Este partido anti-imigração e pró-Rússia obteve cerca de 44% dos votos, frente aos 17% conquistados pela União Democrata Cristã (CDU), partido conservador que governava a região da Saxônia-Anhalt.

A vitória do AfD é um verdadeiro terremoto político na Alemanha, que poderá levar a extrema direita a governar um estado federado pela primeira vez desde 1945.

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