armamento

Alemanha anuncia programa para fornecer à Ucrânia milhares de drones de longo alcance

Ministro da Defesa fez o anúncio durante uma reunião em Londres do grupo de contato para a defesa da Ucrânia

Bandeira ucraniana tremulando em frente ao prédio do governo ucraniano, danificada no dia anterior durante um massivo ataque aéreo russo.Bandeira ucraniana tremulando em frente ao prédio do governo ucraniano, danificada no dia anterior durante um massivo ataque aéreo russo. - Foto: Genya Savilov / AFP

A Alemanha lançará um programa para fornecer à Ucrânia "milhares de drones de longo alcance" no valor de 300 milhões de euros (US$ 352 milhões, R$ 1,9 bilhão), anunciou seu ministro da Defesa, Boris Pistorius, nesta terça-feira (9), em Londres.

Pistorius fez o anúncio durante uma reunião em Londres do grupo de contato para a defesa da Ucrânia.

O governo britânico, que assinou um acordo de produção de drones com a Ucrânia em junho, "financiará o fornecimento de milhares de drones de ataque de longo alcance e de uso único, fabricados no Reino Unido, nos próximos 12 meses", disse o ministro da Defesa britânico, John Healey.

O presidente russo, Vladimir Putin, "intensifica seus ataques contra a Ucrânia, por isso precisamos ir além e agir com mais rapidez para fornecer rapidamente equipamentos militares essenciais aos combatentes ucranianos", acrescentou o ministro britânico, que presidiu esta reunião híbrida de cerca de 50 países, com líderes presentes presencialmente e virtualmente.

Além de Boris Pistorius, seu homólogo ucraniano, Denys Chmyhal, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, também participaram da reunião.

Em janeiro, o governo britânico anunciou que uma coalizão internacional, coliderada pelo Reino Unido e pela Letônia, enviaria 30.000 drones para Kiev por meio do Fundo Internacional para a Ucrânia (IFU).

Este fundo, administrado pelo Reino Unido e financiado por aliados e parceiros da Ucrânia, é usado para comprar equipamentos militares prioritários, incluindo sistemas de defesa aérea.

John Healey anunciou que o fundo já havia arrecadado mais de 2 bilhões de libras (cerca de US$ 2,7 bilhões ou R$ 14,6 bilhões).

"Este financiamento de 2 bilhões de libras do Fundo Internacional para a Ucrânia é um símbolo de unidade, com onze países trabalhando ao lado do Reino Unido para garantir que a Ucrânia receba a assistência urgente de que necessita", acrescentou Healey.

