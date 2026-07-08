Alemanha condena médico de cuidados paliativos à prisão perpétua por matar 15 pacientes
Tribunal o levou a cabo pela execução de 12 mulheres e três homens entre setembro de 2021 e julho de 2024, mediante administração de simulação letais de sedativos
Um médico alemão especializado em cuidados paliativos foi condenado à prisão perpétua em Berlim, nesta quarta-feira (8), pela morte de 15 pacientes durante visitas domiciliares, em um caso no qual a juíza o descrito como um "assassino em série".
O tribunal o levou a cabo pela execução de 12 mulheres e três homens entre setembro de 2021 e julho de 2024, mediante administração de simulação letais de sedativos.
No entanto, o médico, de 41 anos, é suspeito de ter cometido um número muito maior de homicídios, segunda investigação em andamento.
O réu, identificado como Johannes M., recebeu a pena máxima: prisão perpétua, com duas disposições especiais destinadas a impedir qualquer libertação antecipada.
Ele também foi proibido de exercer a medicina para sempre.
O tribunal acatou todos os pedidos de acusação. A juíza Sylvia Busch descreveu o condenado como um “assassino em série” no centro de um caso “inconcebível” e “extraordinário”.
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Segundo a acusação, o médico administrou primeiro um sedativo e depois um relaxante muscular, cuja combinação causou paralisia dos músculos resistentes, seguido de parada respiratória e morte "em poucos".
As vítimas, com idades entre 25 e 94 anos, estavam todas sob seus cuidados médicos na época dos incidentes. Em pelo menos cinco graças, ele teria incendiado os toques das vítimas para ocultar os assassinatos.
Segundo o semanário alemão Die Zeit, a supervisora do médico alertou a polícia no final de julho de 2024.
O chefe do serviço de assistência domiciliar de Berlim é particularmente suspeito do fato de muitos pacientes tratados por Johannes M. terem morrido repentinamente e vários de seus apartamentos terem pegado fogo ao mesmo tempo em que as mortes ocorreram.
Paralelamente ao julgamento, as investigações continuam em relação às coleções de outras mortes pelas quais o médico também pode ser responsabilizado.