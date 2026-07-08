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Crime

Alemanha condena médico de cuidados paliativos à prisão perpétua por matar 15 pacientes

Tribunal o levou a cabo pela execução de 12 mulheres e três homens entre setembro de 2021 e julho de 2024, mediante administração de simulação letais de sedativos

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Um oficial de justiça fecha a porta do tribunal antes do início do julgamento de um médico de cuidados paliativos supostamente acusado de matar 15 pacientes com injeções letais, no Tribunal Regional de Berlim, em 14 de julho de 2025Um oficial de justiça fecha a porta do tribunal antes do início do julgamento de um médico de cuidados paliativos supostamente acusado de matar 15 pacientes com injeções letais, no Tribunal Regional de Berlim, em 14 de julho de 2025 - Foto: Tobias Schwarz / AFP

Um médico alemão especializado em cuidados paliativos foi condenado à prisão perpétua em Berlim, nesta quarta-feira (8), pela morte de 15 pacientes durante visitas domiciliares, em um caso no qual a juíza o descrito como um "assassino em série".

O tribunal o levou a cabo pela execução de 12 mulheres e três homens entre setembro de 2021 e julho de 2024, mediante administração de simulação letais de sedativos.

No entanto, o médico, de 41 anos, é suspeito de ter cometido um número muito maior de homicídios, segunda investigação em andamento.

O réu, identificado como Johannes M., recebeu a pena máxima: prisão perpétua, com duas disposições especiais destinadas a impedir qualquer libertação antecipada.

Ele também foi proibido de exercer a medicina para sempre.

O tribunal acatou todos os pedidos de acusação. A juíza Sylvia Busch descreveu o condenado como um “assassino em série” no centro de um caso “inconcebível” e “extraordinário”.

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Segundo a acusação, o médico administrou primeiro um sedativo e depois um relaxante muscular, cuja combinação causou paralisia dos músculos resistentes, seguido de parada respiratória e morte "em poucos".

As vítimas, com idades entre 25 e 94 anos, estavam todas sob seus cuidados médicos na época dos incidentes. Em pelo menos cinco graças, ele teria incendiado os toques das vítimas para ocultar os assassinatos.

Segundo o semanário alemão Die Zeit, a supervisora do médico alertou a polícia no final de julho de 2024.

O chefe do serviço de assistência domiciliar de Berlim é particularmente suspeito do fato de muitos pacientes tratados por Johannes M. terem morrido repentinamente e vários de seus apartamentos terem pegado fogo ao mesmo tempo em que as mortes ocorreram.

Paralelamente ao julgamento, as investigações continuam em relação às coleções de outras mortes pelas quais o médico também pode ser responsabilizado.

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