Alemanha dobrará ajuda militar à Ucrânia em 2024, segundo ministro da Defesa alemão

O ministro da Defesa alemão anunciou neste domingo (12) que seu país dobrará a ajuda militar inicialmente prevista para a Ucrânia em 2024, elevando-a para 8 bilhões de euros (R$ 42 bilhões).

"É um sinal forte para a Ucrânia de que não a decepcionaremos", em um momento em que a 'atenção internacional' está focada em Israel e na Faixa de Gaza", afirmou Boris Pistorius na emissora pública ARD.

O aumento na ajuda militar também é uma resposta à "experiência que tivemos este ano, que mostrou que as quantidades destinadas se esgotaram rapidamente", acrescentou.

O governo alemão inicialmente destinou 4 bilhões de euros (R$ 21 bilhões) em ajuda, principalmente para equipamento militar.

No entanto, os partidos da coalizão governamental do chefe de governo, Olaf Scholz, concordaram em dobrar a ajuda. A decisão deve ser formalizada durante uma votação no Parlamento na próxima quinta-feira.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Alemanha tem sido um dos principais contribuintes para o apoio a Kiev.

Berlim forneceu cerca de 22 bilhões de euros (R$ 115,5 bilhões) à Ucrânia em forma de ajuda humanitária, financeira e militar. O país enviou para Kiev tanques, veículos blindados, munições e sistemas de defesa antiaérea.

No entanto, a Alemanha reluta em entregar os mísseis Taurus de longo alcance solicitados pela Ucrânia, por temor de que possam ser usados para atacar território russo.

O anúncio alemão ocorre em um momento em que a contraofensiva ucraniana contra as forças russas parece estagnada, com a linha de frente praticamente congelada.

