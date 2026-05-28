Alemanha e Baixos estabeleceram centro de comando da Otan nos países bálticos
"Destaque de um quartel tático adicional na região fortalece a coesão da Otan e apoia a dissuasão contra a Rússia", acrescentou o Ministério de Defesa alemão
A Alemanha e os Países Baixos estabeleceram um quartel tático conjunto nos países bálticos ainda este ano para comandar as forças no flanco leste da Otan e ajudar a dissuadir a Rússia, anunciou o governo alemão nesta quinta-feira (28).
O centro de comando conjunto alemão-holandês, conhecido como 1GNC, "assumirá um papel de comando no flanco leste da Otan, especificamente na região da Estônia e Letônia", afirmou o Ministério da Defesa alemão em comunicado.
“O destaque de um quartel tático adicional na região fortalece a coesão da Otan e apoia a dissuasão contra a Rússia”, acrescentou.
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Atualmente, as forças da Otan na região do Báltico estão sob o comando de um único quartel-general, na cidade polonesa de Szczecin.
O novo centro de comando visa fornecer à Otan maior capacidade e uma resposta mais rápida.
O 1GNC é um centro de comando capaz de controlar até 50.000 soldados, se necessário.