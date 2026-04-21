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Conflito Alemanha e Itália rejeitam suspensão do acordo de cooperação entre UE e Israel Sem um acordo, "perderemos nossa credibilidade", declarou o ministro das Relações Exteriores da Espanha

Alemanha e Itália rejeitaram nesta terça-feira (21) os pedidos de suspensão do acordo de associação entre Israel e a União Europeia (UE), apesar da insistência de outros países do bloco.

Espanha e Irlanda voltaram a defender a suspensão do Acordo de Associação de junho de 2000 durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Luxemburgo.

"Consideramos inapropriado", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, antes da reunião.

"Devemos falar sobre as questões cruciais com Israel, mas isto deve acontecer com um diálogo crítico e construtivo com Israel, é isso que defendemos", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, também rejeitou a proposta ao afirmar que "hoje não será adotada nenhuma decisão".

A Espanha pede a ruptura do acordo de associação, que entrou em vigor em 2000. A Irlanda e a Eslovênia também assinaram uma carta conjunta que pede a reavaliação.

Mas a suspensão deve ser adotada por unanimidade dos 27 países do bloco.

Sem um acordo, "perderemos nossa credibilidade", declarou o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares.

"Devemos agir. Devemos garantir que os nossos valores fundamentais estejam protegidos", declarou a ministra irlandesa, Helen McEntee.

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