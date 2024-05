Alemanha e República Tcheca acusam Rússia de ataques cibernéticos

A- A+

Alemanha e República Tcheca acusaram, nesta sexta-feira (3), a Rússia de estar por trás de campanhas de ciberataques contra esses dois países-membros da Otan e da União Europeia, que prometeram responder com firmeza.



Os Estados Unidos também acusaram Moscou de ter realizado ciberataques "malignos" contra vários países europeus, incluindo Alemanha e República Tcheca.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as potências ocidentais estão em alerta máximo pelo risco de ciberataques maciços e de operações de desinformação orquestradas por Moscou.

Ainda nesta sexta, a Rússia negou "categoricamente" as acusações da Alemanha e as tachou de "infundadas".

A Alemanha e a República Tcheca atribuíram os ciberataques ao grupo APT28, "dirigido pelos serviços de inteligência da Rússia", afirmou a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, nesta sexta-feira.

"Em outras palavras, foi um ataque cibernético apoiado pela Rússia contra a Alemanha e é absolutamente intolerável e inaceitável", acrescentou.

O governo alemão convocou o encarregado de negócios da embaixada russa "em um sinal diplomático claro para fazer o governo russo compreender que não aceitamos estas ações".

"Usaremos uma série de ações para dissuadir e responder ao comportamento agressivo da Rússia", advertiu o Ministério das Relações Exteriores alemão.

A embaixada da Rússia em Berlim indicou que seu encarregado de negócios "rejeitou categoricamente as acusações de que as estruturas estatais russas estavam envolvidas no incidente mencionado (...) por considerá-las sem substância e infundadas".

Atos reprováveis



O ciberataque imputado a Moscou contra a Alemanha afetou no ano passado e-mails das autoridades do SPD, o partido social-democrata do chefe de Governo Olaf Scholz.

A operação também teve como alvo "serviços governamentais, empresas dos setores de logística, armamentos, aeroespacial e várias fundações e associações", disse Berlim.

Os atos foram revelados graças a uma "investigação conjunta" com as autoridades da República Tcheca.

O Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca indicou que esse país da Europa central foi alvo do grupo APT28 em várias ocasiões.

"Algumas instituições tchecas foram alvo de ataques cibernéticos a partir de 2023, explorando uma vulnerabilidade até então desconhecida no Microsoft Outlook", apontou.

"No contexto das próximas eleições europeias, das eleições nacionais em vários países europeus e da agressão russa em curso contra a Ucrânia, esses atos são particularmente graves e repreensíveis", acrescentou.

"Esses ataques foram orquestrados pela Federação Russa e seu serviço de inteligência GRU", enfatizou o ministro do Interior tcheco, Vit Rakusan.

Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) "condenam veementemente" essa campanha de ataques cibernéticos, disse o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.

Tendo já imposto sanções a indivíduos e entidades ligadas ao grupo APT28 em 2020, a UE "está determinada a usar uma série de medidas para prevenir, deter e responder ao comportamento malicioso da Rússia no ciberespaço", acrescentou.

O grupo APT28, também conhecido como Fancy Bear, foi acusado de dezenas de ataques cibernéticos em todo o mundo.

"De acordo com nossas autoridades de segurança, esse é um dos grupos de ataques cibernéticos mais perigosos e ativos do mundo", disse o Ministério do Interior alemão.

Preocupação da Otan



Os Estados Unidos também condenaram o ciberataque "maligno" realizado pela Rússia "contra a Alemanha, República Tcheca, Lituânia, Polônia, Eslováquia e Suécia", declarou o porta-voz do departamento do Estado, Matthew Muller.

A Otan denunciou na quinta-feira as ações da Rússia "em território aliado", que incluem "sabotagem, atos de violência, interferência cibernética e eletrônica, campanhas de desinformação e outras operações híbridas" e constituem "uma ameaça para a segurança" de seus membros.

Essas "atividades estatais hostis" afetaram "a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a República Tcheca e o Reino Unido", afirmou.

França, Suíça e Austrália também relataram ataques cibernéticos de grupos de hackers ligados a Moscou nos últimos meses.

Empresas como a Mandiant, subsidiária do Google, e a Microsoft também alegaram ter sido vítimas de ataques cibernéticos por hackers ligados ao Estado russo.

Veja também

Mundo OMS adverte que ofensiva israelense contra Rafah pode provocar 'um banho de sangue'