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Suspeito Alemanha encerra vigilância permanente de suspeito no caso Maddie Justiça alemã considera que suspeito do caso Madeleine McCann não representa mais risco

Christian Brückner, suspeito alemão no caso do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, em 2007, em Portugal, não será mais vigiado permanentemente pela polícia, decidiu a Justiça alemã nesta sexta-feira (30).

O tribunal regional de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, indicou, em um novo parecer, que o criminoso sexual reincidente já não representa um risco elevado, mas sim "médio".

Com essa decisão, o tribunal rejeitou um recurso apresentado pela polícia contra o fim da vigilância permanente de Brückner, de 49 anos.

Libertado em 17 de setembro de 2025, após cumprir uma pena de sete anos de prisão na Alemanha por estuprar uma americana de 72 anos em Portugal, um crime cometido mais de vinte anos atrás, Brückner vive em um abrigo municipal em Kiel, no norte do país.

Entre as condições de sua liberdade condicional, ele deve usar uma tornozeleira eletrônica que permite determinar sua localização.

Brückner nunca foi processado no caso Maddie por falta de provas suficientes, embora tenha sido apontado como suspeito por investigadores alemães em 2020.

Madeleine McCann, conhecida como "Maddie", desapareceu aos três anos, em 2007, de um complexo turístico em Portugal, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo.

O caso nunca foi esclarecido, apesar de uma campanha internacional e de uma mobilização midiática extraordinária para encontrar a menina.

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