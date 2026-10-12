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Crime Alemanha investiga suposta agressão sexual com um robô Segundo a polícia, o dispositivo, de cor vermelha e dourada, teria tocado a jovem nas nádegas e realizado movimentos de vai e vem

A polícia alemã investiga um jovem de 16 anos e outro de 19 por supostamente utilizarem um robô para agredir sexualmente uma adolescente e transmitirem o ato ao vivo pelas redes sociais, informaram as autoridades nesta segunda-feira (12).

A vítima, de 16 anos, estava com duas amigas na cidade de Colônia (oeste) no fim da noite de sábado quando um robô de 1,2 metro de altura se aproximou dela, informaram as forças de segurança.

Segundo a polícia, o dispositivo, de cor vermelha e dourada, teria tocado a jovem nas nádegas e realizado movimentos de vai e vem.

O jovem de 16 anos, suposto proprietário do robô, e o de 19 anos "teriam filmado a suposta agressão, a teriam transmitido ao vivo nas redes sociais e a teriam comentado", segundo um comunicado da polícia de Colônia.

Em um vídeo que circula na plataforma TikTok, um robô humanóide vermelho e dourado aparece ao lado de dois homens e se esfrega em uma adolescente, que grita e se afasta.

A polícia encontrou o robô no porta-malas de um carro, onde suspeita que o proprietário o tenha escondido. As autoridades apreenderam o robô e dois telefones celulares dos suspeitos, que estão sendo investigados.





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